Уряд посилив допомогу звільненим з російського полону — Шмигаль

Звільнений з російського полону український військовослужбовець. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає нові підходи до медичного, психологічного та соціального відновлення військових і цивільних українців після звільнення з російського полону. Рішення ухвалено за поданням Міністерства оборони.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

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Згідно з документом, оновлюються вимоги до медичних оглядів звільнених — ключовою метою є чіткіше визначення стану здоров’я кожного для подальшого ефективного лікування.

Крім того, постанова передбачає впровадження комплексу лікувально-профілактичних і реабілітаційних заходів, спрямованих на повернення людини до повноцінного життя.

Важливою новацією стало розширення мережі установ, які надаватимуть допомогу — до процесу відновлення долучаться заклади Міноборони, МВС, СБУ, Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки та інші.

Звільнені з полону можуть отримати втрачені документи без візиту прямо в лікарні

Також документ передбачає посилення соціально-адміністративної допомоги: у закладах, де лікуються звільнені з полону, їм допомагатимуть в оформленні внутрішніх і закордонних паспортів без потреби звертатись до сторонніх установ.

Травми полонених прирівнюватимуть до бойових

Окремо міністр анонсував, що в міністерстві вже готуються зміни до внутрішніх наказів, які дозволять прирівняти травми, отримані в полоні, до тих, що були отримані безпосередньо на фронті.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України спростило процес оформлення документів стосовно загиблих та полонених.

Також звільнена з російського полону українка, яка працювала слідчою в Маріуполі, розповіла, як окупанти знущалися з українців.