Новые правила выезда за границу — Кабмин поддержал изменения

Пограничник проверяет документы у водителя. Фото: ГПСУ

Кабинет Министров внес изменения в правила пересечения границы во время военного положения для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о тех, кто проходил военную службу по контракту в ВСУ или разведывательном органе Минобороны.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 31 декабря.

Читайте также:

Новые правила пересечения границы для мужчин

Как отметил Мельничук, правительство внесло изменения в правила пересечения границы во время военного положения украинцами мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту в ВСУ или разведывательном органе Минобороны. Также нововведения касаются тех, кто до заключения такого контракта не проходил военную службу (кроме базовой военной службы).

"Пропуск через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличии справки, выданной командиром воинской части (руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны Украины, по форме, утвержденной Минобороны, с указанием сведений о заключении такого контракта; военно-учетного документа", — говорится в сообщении.

Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области в течение 2024 года зафиксировали многочисленные попытки подкупа пограничников. Общая сумма, которую предлагали военным — более 2 миллиона гривен.

Забронированные работники могут выехать за границу. Для этого мужчинам необходимо иметь комплект официальных документов.