Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось arrow

Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

31 декабря 2024 16:22
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Новые правила выезда за границу — Кабмин поддержал изменения
Пограничник проверяет документы у водителя. Фото: ГПСУ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Кабинет Министров внес изменения в правила пересечения границы во время военного положения для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Речь идет о тех, кто проходил военную службу по контракту в ВСУ или разведывательном органе Минобороны.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram во вторник, 31 декабря.

Читайте также:

Новые правила пересечения границы для мужчин

Как отметил Мельничук, правительство внесло изменения в правила пересечения границы во время военного положения украинцами мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходили военную службу по контракту в ВСУ или разведывательном органе Минобороны. Также нововведения касаются тех, кто до заключения такого контракта не проходил военную службу (кроме базовой военной службы).

"Пропуск через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы Украины и наличии справки, выданной командиром воинской части (руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки), руководителем соответствующего подразделения разведывательного органа Министерства обороны Украины, по форме, утвержденной Минобороны, с указанием сведений о заключении такого контракта; военно-учетного документа", — говорится в сообщении.

Что предусматривают новые правила пересечения границы
Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области в течение 2024 года зафиксировали многочисленные попытки подкупа пограничников. Общая сумма, которую предлагали военным — более 2 миллиона гривен.

Забронированные работники могут выехать за границу. Для этого мужчинам необходимо иметь комплект официальных документов.

Кабинет министров граница пограничники изменения выезд за границу

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:33 Индекс оливье — во сколько одесситам обойдется новогоднее блюдо

16:30 В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

16:22 Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

16:22 Год украинцев в финансах — как определить достижения и неудачи

16:20 Франция ударила по объектам ИГИЛа в Сирии — видео

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:07 Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:54 В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

15:53 Китайская экономика укрепляет нефть — какая цена за баррель Brent

15:51 Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

15:48 Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

16:33 Индекс оливье — во сколько одесситам обойдется новогоднее блюдо

16:30 В правительстве призвали встретить Новый год по киевскому времени

16:22 Кабмин обновил правила выезда мужчин за границу — что изменилось

16:22 Год украинцев в финансах — как определить достижения и неудачи

16:20 Франция ударила по объектам ИГИЛа в Сирии — видео

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

16:07 Резкое потепление — прогноз погоды в Киеве на завтра

15:54 В Киеве студенты нашли ленту Карл Бруннер 1936 года

15:53 Китайская экономика укрепляет нефть — какая цена за баррель Brent

15:51 Ужас для россиян — супероружие ВСУ меняет ситуацию в Черном море

15:48 Торговая война, биткоин и Трамп — прогноз Financial Times 2025

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

29 декабря 2024

06:40 Новые цены на цветные металлы — сколько стоит алюминий в декабре

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Text

18:00 Сырский на передовой и помощь от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Эксперт Гаврилечко разочаровал экономическим прогнозом на 2025-й

Text

14:14 Юрист ответил, как будет работать военный омбудсмен в Украине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:00 Мирный план Трампа и Сибига в Сирии — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия