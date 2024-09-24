Мобилизация в Украине — Кабмин выделил средства на печать и рассылку повесток по почте

Военные ТЦК остановили мужчину. Фото: Закарпатский ОТЦК и СП

Кабинет министров Украины выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать и рассылку 900 тысяч повесток для военнообязанных и резервистов до конца 2024 года. Повестки будут отправляться по почте рекомендованными отправлениями с уведомлением о вручении.

Об этом сообщила "Украинская правда" во вторник, 24 сентября.

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Рассылка повесток по почте

Во вторник, 24 сентября, на заседании Кабинета министров Украины было принято решение выделить 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать повесток для военнообязанных и резервистов. До конца 2024 года планируется напечатать 900 тысяч повесток, которые будут рассылаться почтой.

Выписка из пояснительной записки в распоряжение за подписью вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко

Сообщается, что повестки, которые формируются на основе Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, будут направляться заказными почтовыми отправлениями с уведомлением о вручении. Планируется печатать по 300 тысяч повесток в месяц.

Министерству финансов поручено выделить средства из резервного фонда государственного бюджета, а отчет об использовании этих средств должны подать до 28 декабря 2024 года.

Централизованная печать повесток будет осуществляться Министерством обороны или стратегическими государственными предприятиями полиграфической отрасли.

Напомним, адвокат Евгений Филипец отмечал, что первые, кто может получить повестку по почте, — лица, обновившие данные через приложение ''Резерв+''. Следующими граждане, не имеющие права на отсрочку и лица, еще не оформившие отсрочку и пригодные к военной службе.

Ранее мы рассказывали, может ли ТЦК передавать повестку военнообязанному через его родственников. Но какое наказание грозит отказом от повестки.