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Юристка объяснила, какие документы могут проверить у военнообязанного мужчины

16 сентября 2024 09:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Полиция и ТЦК могут проверять документы у военнообязанных
Представители ТЦК проверяют данные у мужчины. Фото: Радио Свобода
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и проводится мобилизация в ряды Вооруженных сил, поэтому украинцы должны иметь при себе целый ряд соответствующих документов относительно своего статуса. Вопрос того, какие документы и кто из уполномоченных лиц могут проверять их у военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет, урегулирован законодательством.

Ответ на этот вопрос дала адвокат Татьяна Даниленко в понедельник, 16 сентября.

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По словам Даниленко, уполномоченные представители ТЦК и СП или правоохранители, а также представители Госпогранслужбы вправе требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Также вместо бумажного военно-учетного документа можно показать его электронную версию. Это связано с тем, что благодаря изменениям в законодательстве бумажная и электронная форма обладают одинаковой юридической силой.

Даниленко пояснила, что в соответствии с предъявленным военно-учетным документом, персональные данные имеют право сверить с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов.

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