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Юристка пояснила, які документи можуть перевірити у військовозобов'язаного чоловіка

16 вересня 2024 09:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Поліція та ТЦК можуть перевіряти документи у військовозобов'язаних
Представники ТЦК перевіряють дані у чоловіка. Фото: Радіо Свобода
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та проводиться мобілізація до лав Збройних сил, через що українці повинні мати при собі цілу низку відповідних документів щодо свого статусу. Питання того, які документи та хто з уповноважених осіб можуть перевіряти їх у військовозобов'язаних чоловіків від 18 до 60 років, врегульоване законодавством.

Відповідь на це питання дала адвокат Тетяна Даниленко у понеділок, 16 вересня.

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За словами Даниленко, уповноважені представники ТЦК та СП або праовоохоронці, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.

Також замість паперового військово-облікового документа можна показати його електронну версію. Це пов'язано з тим, що завдяки змінам у законодавстві паперова та електронна форма мають однакову юридичну силу.

Даниленко пояснила, що відповідно до пред’явленого військово-облікового документа, персональні дані мають право звірити з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних, резервістів.

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