Мобилизация в Украине — могут ли служить лица с инвалидностью

Мужчина с инвалидностью проходит врачебную комиссию. Иллюстративное фото: grechka.info

Люди с ограниченными возможностями имеют право оформить отсрочку от службы. Однако существует одно условие, когда военнообязанный, имеющий группу инвалидности, может попасть в Силы обороны.

Об этом сообщила адвокат Татьяна Савченко в комментарии для УНИАН.

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Савченко заявила, что ситуаций, когда возможна мобилизация военнообязанных, имеющих любую группу инвалидности, согласно действующему законодательству Украины не существует.

Однако, как сообщила адвокат, лицо с инвалидностью третьей группы, которое хочет служить само, может подписать контракт с Силами обороны. Для этого военнообязанный должен пройти комиссию МСЭК, где врачи определят состояние здоровья гражданина и может ли он проходить службу в армии.

"Если решение окажется положительным, тогда человек имеет право стать частью ВСУ", — отметила Савченко.

Напомним, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко объяснил, что будет, если не заплатить штраф за неявку по повестке. Он отметил, что сумма может возрасти вдвое.

Ранее мы писали о том, что в Украине могут мобилизовать граждан, воевавших в составе советской армии в Афганистане. Даже то, что им уже через 50 лет и они находятся на пенсии, не препятствует, поскольку у них есть реальный боевой опыт.