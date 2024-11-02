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Юристи пояснили, коли можлива мобілізація осіб з інвалідністю

2 листопада 2024 19:34
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть піти служити особи з інвалідністю
Чоловік з інвалідністю проходить лікарську комісію. Ілюстративне фото: grechka.info
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Люди з обмеженими можливостями мають право оформити відстрочку від служби. Проте існує одна умова, коли військовозобов'язаний, що має групу інвалідності, може потрапити до Сил оборони.

Про це повідомила адвокатка Тетяна Савченко у коментарі для УНІАН.

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Савченко заявила, що ситуацій, коли можлива мобілізація військовозобов'язаних, які мають будь-яку групу інвалідності, згідно з чинним законодавством України не існує.

Проте, як повідомила адвокат, особа з інвалідністю третьої групи, яка хоче служити сама, може підписати контракт із Силами оборони. Для цього військовозобов'язаний має пройти комісію МСЕК, де лікарі визначать стан здоров'я громадянина та чи може він проходити службу в армії.

"Якщо рішення виявиться позитивним, тоді чоловік має право стати частиною ЗСУ", — зауважила Савченко.

Нагадаємо, заслужений юрист України Володимир Пилипенко пояснив, що буде, якщо не сплатити штраф за неявку по повістці. Він зазначив, що сума може зрости вдвічі.

Раніше ми писали про те, що в Україні можуть мобілізувати громадян, які воювали у складі радянської армії в Афганістані. Навіть те, що їм уже за 50 років і вони перебувають на пенсії, не є перешкодою, оскільки вони мають реальний бойовий досвід.

військова служба відстрочка мобілізація особа з інвалідністю армія інвалідність

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