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Юристы объяснили, как оформить военный билет за границей

6 сентября 2024 19:43
Дмитрий Галушка - Редактор
Как оформить военный билет за границей - объяснение юриста
Мужчина, держащий в руках военный билет. Фото: depositphotos.com
Дмитрий Галушка - Редактор

По закону о мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои анкетные данные для территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также не получили военный билет, вынуждены заплатить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. Это также касается и украинцев, проживающих за границей. Впрочем, они могут оформить военно-учетный документ за границей онлайн.

Как это сделать, юристы объяснили изданию Новини Pro.

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Обновить данные в "Резерв+"

Специалисты считают, что военнообязанные украинцы могут оформить военный билет с QR-кодом в электронном кабинете призывника, военнообязанного и резервиста "Резерв+".

Чтобы получить соответствующий документ, мужчине необходимо действовать по алгоритму:

  • установить на мобильный телефон электронный кабинет военнообязанного, резервиста и призывника "Резерв+";
  • пройти регистрацию в приложении;
  • получить электронный военный билет с QR-кодом;
  • сохранить документ на смартфон в pdf-формате или распечатать его.

Обновление данных в "Дії"

Оформить военный билет можно и на портале "Дія". Для этого нужно:

  • авторизоваться на портале "Дія";
  • выбрать сервис Военно-учетный документ;
  • подать заявление;
  • подписать заявление электронной подписью.

После этого в течение 10 минут документ поступит в электронный кабинет гражданина. При необходимости военнообязанный сможет распечатать военный билет.

Следует обратить внимание, что электронный военный билет имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия документа. В связи с этим военнообязанный может предъявить его по требованию работника ТЦК и СП.

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