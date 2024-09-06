Как оформить военный билет за границей - объяснение юриста

Юристы объяснили, как оформить военный билет за границей
По закону о мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои анкетные данные для территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также не получили военный билет, вынуждены заплатить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. Это также касается и украинцев, проживающих за границей. Впрочем, они могут оформить военно-учетный документ за границей онлайн.
Как это сделать, юристы объяснили изданию Новини Pro.
Обновить данные в "Резерв+"
Специалисты считают, что военнообязанные украинцы могут оформить военный билет с QR-кодом в электронном кабинете призывника, военнообязанного и резервиста "Резерв+".
Чтобы получить соответствующий документ, мужчине необходимо действовать по алгоритму:
- установить на мобильный телефон электронный кабинет военнообязанного, резервиста и призывника "Резерв+";
- пройти регистрацию в приложении;
- получить электронный военный билет с QR-кодом;
- сохранить документ на смартфон в pdf-формате или распечатать его.
Обновление данных в "Дії"
Оформить военный билет можно и на портале "Дія". Для этого нужно:
- авторизоваться на портале "Дія";
- выбрать сервис Военно-учетный документ;
- подать заявление;
- подписать заявление электронной подписью.
После этого в течение 10 минут документ поступит в электронный кабинет гражданина. При необходимости военнообязанный сможет распечатать военный билет.
Следует обратить внимание, что электронный военный билет имеет такую же юридическую силу, как и бумажная версия документа. В связи с этим военнообязанный может предъявить его по требованию работника ТЦК и СП.
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