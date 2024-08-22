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Юристы объяснили, подлежат ли волонтеры мобилизации в ряды ВСУ

22 августа 2024 20:43
Дмитрий Галушка - Редактор
Мобилизация в Украине — получают ли повестки волонтеры
Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: Львовский областной ТЦК и СП/Facebook
Дмитрий Галушка - Редактор

Волонтеры, помогающие Вооруженным силам Украины, играют важную роль в обеспечении боевых подразделений необходимыми вещами для их успешного выполнения задач во время боев против российских захватчиков. Актуальным остается вопрос освобождения волонтеров от мобилизации в армию.

Освобождают ли волонтеров от мобилизации в Украине в 2024 году объясняли юристы Бесплатной правовой помощи в интервью Фактам ICTV.

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Юристы объяснили, что согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть четкий список категорий граждан, не подлежащих мобилизации.   В этом перечне отсутствует основание, которое дало бы волонтерам право быть освобожденными от военной службы.

Однако, в отличие от многих других военнообязанных, статус волонтера дает право на выезд за границу на определенный срок, при наличии соответствующих документов и целей поездки.

Выехать за границу могут мужчины, которые перевозят:

  • медицинские грузы;
  • гуманитарную помощь;
  • грузы, направленные потребности ВСУ и других военных формирований.

Следовательно, отсрочка от мобилизации волонтеров невозможна, поскольку нет такого закона, в котором бы четко было указано об отсрочке волонтеров.

Юристы также обратили внимание, что в ноябре 2023 года Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №10251 "О внесении изменений в статью закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"". Его авторы предлагали освободить волонтеров от призыва.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что волонтерской деятельностью, как правило, занимаются и те граждане, которые по возрасту и формально по состоянию здоровья военнообязанны, но по разным причинам реально не могут служить в военных подразделениях и выполнять боевые задания, или другие миссии, связанные со службой в армии.

Поэтому каждый случай, дающий право на отсрочку от мобилизации волонтеров, должен рассматриваться индивидуально. Впрочем, данный законопроект до сих пор не был принят.

Таким образом, в 2024 году не подлежат мобилизации только категории лиц, которые определены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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