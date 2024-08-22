Мобилизация в Украине — получают ли повестки волонтеры

Юристы объяснили, подлежат ли волонтеры мобилизации в ряды ВСУ
Волонтеры, помогающие Вооруженным силам Украины, играют важную роль в обеспечении боевых подразделений необходимыми вещами для их успешного выполнения задач во время боев против российских захватчиков. Актуальным остается вопрос освобождения волонтеров от мобилизации в армию.
Освобождают ли волонтеров от мобилизации в Украине в 2024 году объясняли юристы Бесплатной правовой помощи в интервью Фактам ICTV.
Возможна ли мобилизация волонтеров
Юристы объяснили, что согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" есть четкий список категорий граждан, не подлежащих мобилизации. В этом перечне отсутствует основание, которое дало бы волонтерам право быть освобожденными от военной службы.
Однако, в отличие от многих других военнообязанных, статус волонтера дает право на выезд за границу на определенный срок, при наличии соответствующих документов и целей поездки.
Выехать за границу могут мужчины, которые перевозят:
- медицинские грузы;
- гуманитарную помощь;
- грузы, направленные потребности ВСУ и других военных формирований.
Следовательно, отсрочка от мобилизации волонтеров невозможна, поскольку нет такого закона, в котором бы четко было указано об отсрочке волонтеров.
Юристы также обратили внимание, что в ноябре 2023 года Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект №10251 "О внесении изменений в статью закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"". Его авторы предлагали освободить волонтеров от призыва.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что волонтерской деятельностью, как правило, занимаются и те граждане, которые по возрасту и формально по состоянию здоровья военнообязанны, но по разным причинам реально не могут служить в военных подразделениях и выполнять боевые задания, или другие миссии, связанные со службой в армии.
Поэтому каждый случай, дающий право на отсрочку от мобилизации волонтеров, должен рассматриваться индивидуально. Впрочем, данный законопроект до сих пор не был принят.
Таким образом, в 2024 году не подлежат мобилизации только категории лиц, которые определены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
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