Мобілізація в Україні — чи отимають повістки волонтери

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП/Facebook

Волонтери, які допомагають Збройним силам України, відіграють важливу роль у забезпеченні бойових підрозділів необхідними речами для їх успішнішого виконання завдань у під час боїв проти російських загарбників. Актуальним залишається питання звільнення волонтерів від мобілізації до війська.

Чи звільняють волонтерів від мобілізації в Україні у 2024 році пояснювали юристи Безоплатної правової допомоги в інтерв'ю Фактам ICTV.

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Юристи пояснили, що згідно зі статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є чіткий список категорій громадян, які не підлягають мобілізації. У цьому переліку відсутня підстава, яка б дала волонтерам право бути звільненими від військової служби.

Проте, на відміну від багатьох інших військовозобов’язаних, статус волонтера надає право на виїзд за кордон на певний термін, за наявності відповідних документів та мети поїздки.

Виїхати за кордон можуть чоловіки, які перевозять:

медичні вантажі;

гуманітарну допомогу;

вантажі, спрямовані на потреби ЗСУ та інших військових формувань.

Отже, відстрочка від мобілізації волонтерів неможлива, оскільки немає такого закону, у якому б чітко було вказано про відстрочку волонтерів.

Юристи також звернули увагу, що у листопаді 2023 року Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт №10251 "Про внесення змін до статті закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Його автори пропонували звільнити волонтерів від призову.

У пояснювальній записці до законопроєкту говориться, що волонтерською діяльністю, як правило, займаються і ті громадяни, які за віком та формально за станом здоров’я є військовозобов’язаними, але з різних причин реально не можуть служити у військових підрозділах та виконувати бойові завдання, або ж інші місії, пов'язані зі службою в армії.

Тому кожен випадок, що надає право на відстрочку від мобілізації волонтерів, має розглядатися індивідуально. Втім, даний законопроєкт досі не був ухвалений.

Таким чином, у 2024 році не підлягають мобілізації лише ті категорії осіб, які визначені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".