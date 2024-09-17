Выезд военных за границу — юристы объяснили, какие необходимы документы

Пограничник проверяет водительские документы. Иллюстративное фото: ГНСУ

В Украине идет мобилизация в ряды Вооруженных сил, в связи с чем все возможности для выезда за пределы нашего государства нужно подтверждать в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. При этом пограничники могут проверять военнообязанные военно-учетные документы при пересечении границы.

Об этом сообщили специалисты юридического сервиса "Консультант".

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Документы могут быть предъявлены в бумажной или электронной форме. Они обязательны для пересечения государственной границы. Если военнообязанный планирует выезд, важно убедиться в том, что все документы в порядке.

"Отсутствие военно-учетного документа может стать препятствием для пересечения границы", — объяснили правоведы.

Уехать за границу во время войны могут не все граждане Украины. В частности, такие привилегии предоставляются военным, которые едут в другие страны на обучение, лечение или отпуск.

Для этого бойцу необходимо подать рапорт на отпуск по имени командира воинской части через своего непосредственного командира. В документе необходимо указать:

город и адрес пребывания;

даты выезда и возвращения;

тип транспорта и пункт пропуска, через который будет производиться пересечение границы.

Кроме того, вместе с рапортом военнослужащий должен предоставить документы, подтверждающие цель поездки. Основанием для получения разрешения на выезд военнослужащего за границу на время отпуска может быть необходимость встретиться с семьей, временно выехавшей за пределы Украины.

Для того чтобы пограничная служба выпустила военнослужащего из Украины, нужно предоставить некоторые документы:

загранпаспорт;

документ, удостоверяющий личность военного (военный билет, удостоверение офицера и т.п.);

выписка из приказа командира воинской части о предоставлении военнослужащему отпуска и права на выезд за границу;

отпускной билет, где обязательно должны быть указаны место нахождения военнослужащего во время отпуска и разрешение на пересечение государственной границы Украины.

Если время, потраченное на дорогу, к месту, где военный будет проводить отпуск, составит менее двух суток — оно в общий срок отпуска не будет учитываться.