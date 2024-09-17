Виїзд військових за кордон — юристи пояснили, які необхідні документи

Прикордонник перевіряє документи водія. Ілюстративне фото: ДПСУ

В Україні триває мобілізація до лав Збройних сил, у зв'язку з чим усі можливості для виїзду за межі нашої держави потрібно підтверджувати у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. При цьому прикордонники можуть перевіряти у військовозобовʼязаних військово-облікові документи під час перетину кордону.

Про це повідомили фахівці юридичного сервісу "Консультант".

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Прикордонники перевіряють документи військовозобов'язаних

Документи можуть бути пред'явлені у паперовій або електронній формі. Вони є обов'язковими для перетину державного кордону. Якщо військовозобов'язаний планує виїзд, важливо переконатися, що всі документи в порядку.

"Відсутність військово-облікового документа може стати перешкодою для перетину кордону", — пояснили правознавці.

Виїхати за кордон під час війни можуть не всі громадяни України. Зокрема, такі привілеї надаються військовим, які їдуть в інші країни на навчання, лікування або у відпустку.

Для цього бійцю необхідно подати рапорт на відпустку на ім’я командира військової частини через свого безпосереднього командира. В документі необхідно вказати:

місто та адресу перебування;

дати виїзду та повернення;

тип транспорту та пункт пропуску, через який буде здійснюватися перетин кордону.

Окрім того, разом з рапортом військовослужбовець має надати документи, які будуть підтверджувати мету поїздки. Підставою для отримання дозволу для виїзду військовослужбовця за кордон на час відпустки може бути необхідність зустрітися з родиною, яка тимчасово виїхала за межі України.

Для того, щоб прикордонна служба випустила військовослужбовця з України, потрібно надати деякі документи:

закордонний паспорт;

документ, який посвідчує особу військового (військовий квиток, посвідчення офіцера тощо);

витяг з наказу командира військової частини про надання військовослужбовцю відпустки та права на виїзд за кордон;

відпускний квиток, в якому обов’язково мають бути вказані місце перебування військовослужбовця під час відпустки та дозвіл на перетин державного кордону України.

Якщо час, витрачений на дорогу, до місця, в якому військовий проводитиме відпустку, становитиме менше двох діб — він у загальний термін відпустки не враховуватиметься.