Юрист призвал создать военные прокуратуры и полицию в Вооруженных силах

Заслуженный юрист Украины Николай Голомша заявил, что в украинской армии необходимо создать систему военных прокуратур, военной полиции и специализированных судов. По его мнению, именно это позволит остановить случаи самовольного оставления частей (СОЧ) и навести порядок в военной среде.

Об этом Николай Голомша высказался в эфире программы "Ранок.LIVE".

Голомша раскритиковал деятельность института военного омбудсмена, отметив, что он не имеет ни правовой регламентации, ни реальных полномочий.

Юрист пояснил, что в военной структуре так же, как в гражданской жизни, должны действовать собственные органы управления и контроля. Мол, у военных Минобороны — это как Верховная Рада, Вооруженные силы, как Кабинет Министров, а командующий, это что-то вроде управления области или района.

Голомша убежден, что создание военной прокуратуры, полиции и судов станет не только репрессивным механизмом в отношении нарушителей, но и позволит контролировать командиров и приказы, которые противоречат закону.

"Я считаю, что тот, кто затягивает создание органов судебной юстиции, это должна быть прокуратура, полиция, суды, и я убежден, что СЗЧ прекратится. Это не только потому, что будет репрессивное действие. Это будет репрессивное действие по отношению к нарушителям внутри воинской части, к командирам, к приказам, которые противоречат закону. Все это урегулируется. Это системный вопрос", — пояснил юрист.

