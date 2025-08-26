Видео
Юрист высказался, почему в ВСУ должна быть военная полиция и суды

Юрист высказался, почему в ВСУ должна быть военная полиция и суды

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 13:20
Юрист призвал создать военные прокуратуры и полицию в Вооруженных силах
Военная служба правопорядка Украины. Фото: Армия.Inform

Заслуженный юрист Украины Николай Голомша заявил, что в украинской армии необходимо создать систему военных прокуратур, военной полиции и специализированных судов. По его мнению, именно это позволит остановить случаи самовольного оставления частей (СОЧ) и навести порядок в военной среде.

Об этом Николай Голомша высказался в эфире программы "Ранок.LIVE".

Юрист объяснил, почему в ВСУ нужна отдельная система юстиции

Голомша раскритиковал деятельность института военного омбудсмена, отметив, что он не имеет ни правовой регламентации, ни реальных полномочий.

Юрист пояснил, что в военной структуре так же, как в гражданской жизни, должны действовать собственные органы управления и контроля. Мол, у военных Минобороны — это как Верховная Рада, Вооруженные силы, как Кабинет Министров, а командующий, это что-то вроде управления области или района.

Голомша убежден, что создание военной прокуратуры, полиции и судов станет не только репрессивным механизмом в отношении нарушителей, но и позволит контролировать командиров и приказы, которые противоречат закону.

"Я считаю, что тот, кто затягивает создание органов судебной юстиции, это должна быть прокуратура, полиция, суды, и я убежден, что СЗЧ прекратится. Это не только потому, что будет репрессивное действие. Это будет репрессивное действие по отношению к нарушителям внутри воинской части, к командирам, к приказам, которые противоречат закону. Все это урегулируется. Это системный вопрос", — пояснил юрист.

Напомним, экс-главнокомандующий ВСУ и ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный объяснил, почему "вооружение до зубов" не всегда помогает на фронте.

Также в Польше прокомментировали слухи об остановке финансирования Starlink для нужд Украины.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
