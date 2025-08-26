Юрист закликав створити військові прокуратури й поліцію у Збройних силах

Військова служба правопорядку України. Фото: Армія.Inform

Заслужений юрист України Микола Голомша заявив, що в українській армії необхідно створити систему військових прокуратур, військової поліції та спеціалізованих судів. На його думку, саме це дозволить зупинити випадки самовільного залишення частин (СЗЧ) та навести лад у військовому середовищі.

Про це Микола Голомша висловився в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Юрист пояснив, чому в ЗСУ потрібна окрема система юстиції

Голомша розкритикував діяльність інституту військового омбудсмена, зазначивши, що він не має ні правової регламентації, ні реальних повноважень.

Юрист пояснив, що у військовій структурі так само, як у цивільному житті, мають діяти власні органи управління та контролю. Мовляв, у військових Міноборони — це як Верховна Рада, Збройні сили, як Кабінет Міністрів, а командувач, це щось на кшталт керування області чи району.

Голомша переконаний, що створення військової прокуратури, поліції та судів стане не лише репресивним механізмом щодо порушників, а й дозволить контролювати командирів та накази, які суперечать закону.

"Я вважаю, що той, хто зволікає створення органів судової юстиції, це має бути прокуратура, поліція, суди, і я переконаний, що СЗЧ припиниться. Це не тільки тому, що буде репресивна дія. Це буде репресивна дія по відношенню до порушників всередині військової частини, до командирів, до наказів, які суперечать закону. Все це врегулюється. Це системне питання", — пояснив юрист.

