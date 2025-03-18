Могут ли мобилизовать украинцев, которые исключены из воинского учета, ответил адвокат

Адвокат Ростислав Кравец. Фото: скриншот

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Однако лица, которые были исключены из воинского учета, не могут быть мобилизованы.

Об этом в эфире Вечір.LIVE заявил адвокат Ростислав Кравец.

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Во время интервью Кравец назвал категории людей, которые подпадают под снятие с учета, а именно:

лица, исключенные по состоянию здоровья;

люди, которые получили инвалидность;

осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления;

те, кто достигли предельного возраста пребывания на военной службе.

Также юрист пояснил, что понятия "снят с учета" и "исключен" не является одним и тем же.

"Не совсем, потому что снять, это например, вы переезжаете в другую местность, вас снимают с учета. Вы являетесь ограниченно годным, вас тоже могли в то время по тем законам снять с учета. При этом везде пишут 37 статью пункт 5 там где "другие обстоятельства". Другие обстоятельства, здесь просто надо разбираться в связи с чем лицо было снято с учета. Если по состоянию здоровья в связи с непригодностью к военной службе, то поставить на учет его не имели права. Если он был снят с учета в связи с осуждением по тяжкой или особо тяжкой статье, его также не имеют права поставить, потому что закон не предусматривает такой возможности", — сказал Кравец.

В то же время он считает, что представители ТЦК, которые делают это и включают людей в учет — они прямо нарушают закон.

"Они считают, что сейчас "мы можем поставить". Где написано? Нет. Потому что лицо, если оно ранее было осуждено за тяжкую или особо тяжкую (статью. — Ред.), обязаны снимать. Тоже самое касается предельного возраста пребывания на военной службе", — резюмировал он.

Напомним, недавно мы сообщали, что если военнообязанное лицо было мобилизовано не в том ТЦК, где состоит на учете, это не влияет на его дальнейшую судьбу. После завершения службы в ВСУ человек должен стать на учет там, где зарегистрирован.

Также мы писали, что через приложение "Резерв+" украинцы имеют возможность вовремя сообщать свой ТЦК об изменениях в военно-учетных данных. Между тем в Минобороны рассказали, существуют ли лимиты по частоте обновления данных.