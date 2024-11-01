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Юрист рассказала, что будет с отсрочками после 9 ноября

1 ноября 2024 03:07
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Що буде з відстрочкою після 9 листопада, розповіла юрист
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но есть люди, которые имеют право на отсрочку. Однако после 9 ноября они снова столкнутся с проблемой.

Об этом в интервью "Главреду" рассказала адвокат Лидия Карплюк.

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Что известно

Юрист отметила, что 9 ноября, как и прежде 11 августа,  истечет срок действия общей мобилизации, которую президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно продлевал своим указом. Это происходит раз в три месяца, включая участие Верховной Рады.

Карплюк пояснила, что согласно постановлению Кабинета министров Украины №560, отсрочка от призыва на военную службу предоставляется во время мобилизации. Поэтому, если документы были поданы даже 1 ноября, отсрочку предоставляют не больше, чем до даты окончания мобилизации.

"Отсрочку не могут предоставить больше, чем до истечения срока общей мобилизации, то есть на сегодняшний день не дольше 9 ноября", — сказала она.

На днях ранее, 29 октября, депутаты Верховной Рады утвердили указы президента о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Поэтому после публикации этих нормативно-правовых актов и вступления их в законную силу, все граждане, которые имели отсрочку, должны снова подать заявления на ее продление.

Также юрист добавила, что в настоящее время законодательные изменения в категориях лиц, имеющих право на отсрочку, в последнее время не произошло.

Напомним, что на текущий момент 906 тысяч украинцев имеют бронирование от мобилизации. За все время полномасштабной войны количество получивших бронирование военнообязанных ни разу не превышало 950 тысяч человек.

Также мы писали, что, несмотря на приостановку процесса бронирования от мобилизации, часть военнообязанных граждан получит автоматическое продление брони. Это касается тех, кто был забронирован еще до 7 мая 2024 года.

Украина отсрочка мобилизация война в Украине документы

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