Если МСЭК приглашает на повторную комиссию по инвалидности, что делать — юрист

МСЭК не может принуждать к повторному осмотру. Фото: lexinform.com.ua

Сегодня работники Национальной полиции проводят проверку справок ВЛК о непригодности к военной службе и медико-экспертных дел об установлении инвалидности после 24 февраля 2022 года. Обязаны ли лица с инвалидностью проходить повторную проверку?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Недавно первый заместитель председателя Нацполиции – глава Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе рассказал журналистам, что правоохранители направили в МСЭК 21 тыс. медико-экспертных дел об установлении инвалидности. В результате 6,3 тыс. из них были признаны сомнительными, их направили на повторное рассмотрение.

Александр Потешин рассказал, что обращать внимание на приглашение на повторную МСЭК не стоит. Таких полномочий у медико-социальной экспертизы нет.

"Просто игнорируйте их приглашения. Законных оснований выполнять требования МСЭК не существует, пока у человека не подошел срок повторного осмотра. Другое не предусмотрено порядком МСЭК", — подчеркнул адвокат.

Напомним, что 30 марта 2022 года Кабмин принял постановление № 390, предусматривающее, что повторный осмотр МСЭК, срок которого пришелся на период действия военного положения на территории Украины, переносится на срок после прекращения или отмены военного положения, но не позднее 6 месяцев.

Ранее мы писали, как военному пройти МСЭК в 2024 году и зачем это нужно. Также сообщали алгоритм действий обжалования решения МСЭК военным.