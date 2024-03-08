Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Юрист пояснив, що робити, коли МСЕК запрошує на повторний огляд по інвалідності arrow

Юрист пояснив, що робити, коли МСЕК запрошує на повторний огляд по інвалідності

8 березня 2024 20:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Якщо МСЕК запрошує на повторну комісію по інвалідності, що робити — юрист
МСЕК не може примушувати до повторного огляду. Фото: lexinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Сьогодні працівники Національної поліції проводять перевірку довідок ВЛК про непридатність до військової служби та медико-експертних справ про встановлення інвалідності після 24 лютого 2022 року. Чи зобов'язані особи з інвалідністю проходити повторний огляд?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

Читайте також:

Недавно перший заступник голови Нацполіції — очільник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе розповів журналістам, що правоохоронці направили до МСЕК 21 тис. медико-експертних справ про встановлення інвалідності. У результаті 6,3 тис. з них були визнані сумнівними, їх направили на ще один розгляд.

Олександр Потєшін розповів, що звертати увагу на запрошення до повторної МСЕК не варто. Таких повноважень у медико-соціальної експертизи немає.

"Просто ігноруйте їхні запрошення. Законних підстав виконувати вимоги МСЕК не існує, допоки у людини не підійшов строк повторного огляду. Інше не передбачено порядком МСЕК", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що 30 березня 2022 року Кабмін ухвалив постанову № 390, якою передбачено, що повторний огляд МСЕК, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців.

Раніше ми писали, як військовому пройти МСЕК у 2024 році та для чого це потрібно. Також повідомляли алгоритм дій оскарження рішення МСЕК військовим.

мобілізація
війна в Україні
ВЛК
особа з інвалідністю
МСЕК
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня