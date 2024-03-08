Якщо МСЕК запрошує на повторну комісію по інвалідності, що робити — юрист

МСЕК не може примушувати до повторного огляду. Фото: lexinform.com.ua

Сьогодні працівники Національної поліції проводять перевірку довідок ВЛК про непридатність до військової служби та медико-експертних справ про встановлення інвалідності після 24 лютого 2022 року. Чи зобов'язані особи з інвалідністю проходити повторний огляд?

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Недавно перший заступник голови Нацполіції — очільник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе розповів журналістам, що правоохоронці направили до МСЕК 21 тис. медико-експертних справ про встановлення інвалідності. У результаті 6,3 тис. з них були визнані сумнівними, їх направили на ще один розгляд.

Олександр Потєшін розповів, що звертати увагу на запрошення до повторної МСЕК не варто. Таких повноважень у медико-соціальної експертизи немає.

"Просто ігноруйте їхні запрошення. Законних підстав виконувати вимоги МСЕК не існує, допоки у людини не підійшов строк повторного огляду. Інше не передбачено порядком МСЕК", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що 30 березня 2022 року Кабмін ухвалив постанову № 390, якою передбачено, що повторний огляд МСЕК, строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців.

Раніше ми писали, як військовому пройти МСЕК у 2024 році та для чого це потрібно. Також повідомляли алгоритм дій оскарження рішення МСЕК військовим.