В Резерв+ не обновились данные заключения ВВК — юрист объяснил что делать

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Заключение военно-врачебной комиссии о непригодности должно автоматически обновляться в системе "Оберег". Если же мобильное приложение "Резерв+" не показывает обновлённые данные, то военнообязанный могут обратиться в ТЦК.

Об этом сообщил юридический сервис "Консультант" в своем Instagram.

Читайте также:

Не обновились данные о ВВК

Согласно постановлению Кабмина №560, такие разногласия могут стать причиной вызова или принудительного доставления лица в территориальный центр комплектования. Следует отметить, что наличие QR-кода на военном документе не всегда гарантирует точность указанной информации, особенно если данные о медицинском осмотре не обновлены. Иногда в электронных реестрах может быть указано, что человек, признанный ВВК непригодным к службе, все еще состоит на учете, и это требует корректировки.

Юристы также отмечают, что следует проверить наличие технических ошибок в приложении "Резерв+". Если проблему не удалось решить, необходимо обратиться в ТЦК и СП для уточнения данных или подать заявление на исключение из учета. В некоторых случаях может потребоваться повторное медицинское освидетельствование (ВВК), особенно если предыдущее решение было принято по старым нормам.