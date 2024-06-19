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Юрист объяснил, как защитить себя от неправомерных действий представителей ТЦК

19 июня 2024 12:35
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Что делать, если работники ТЦК нарушают права — юрист дал советы
Мужчину насильно забирают в ТЦК. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки не имеют права насильно забирать человека в ТЦК. Однако у них есть полномочия проверять военно-учетные документы у военнообязанных граждан.

Об этом сообщил юрист Дмитрий Франчук в комментарии РБК-Украина.

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Юрист отмечает, что только работники Национальной полиции могут задержать человека и доставить его в ТЦК в случае, если лицо находится в розыске. Работники других формирований не могут задерживать и насильно доставлять человека в военкомат.

В случае, если человека силой пытаются забрать в ТЦК, юрист советует не сопротивляться и быть спокойным. Пытаться фиксировать правонарушение на видео, которое может стать доказательством нарушения прав работниками ТЦК. Также, по словам юриста, нужно запомнить имена и должности работников, силой пытающихся забрать в Центр комплектования.

Франчук отмечает, что не нужно подписывать документы без предварительной консультации с адвокатом. Также адвокат может помочь составить жалобу и помочь в судебном процессе.

Юрист также советует подавать заявление в полицию, если человек стал жертвой насильственных действий со стороны работников ТЦК.

"Если каждый будет соблюдать эти советы и знать свои права, это поможет избежать количества случаев неправомерных действий со стороны работников ТЦК и защитить себя и свои права", — подытожил Франчук.

Ранее мы сообщали, что Кабинет Министров Украины утвердил форму служебного удостоверения, которое работник территориального центра комплектования и социальной поддержки должен предъявить по требованию гражданина при вручении повестки.

Напомним, что заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что в его комитете рассматривают вариант передать функции Территориальных центров комплектования и социальной поддержки гражданским органам. Это связано с постоянными скандалами, в которые попадают работники военкомата.

мобилизация
война в Украине
повестки
юрист
ТЦК и СП
военнообязанные
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армия

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