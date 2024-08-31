Могут ли сотрудники ТЦК применить оружие

Проверка документов представителями ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот

Военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки обязан предупредить о применении оружия. Также он должен сначала произвести предупредительный выстрел.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал военный юрист Роман Лихачев.

Читайте также:

Как должен действовать сотрудник ТЦК

В случае агрессивного поведения со стороны граждан или нападения, сотрудник ТЦК должен сначала предупредить нарушителя о применении оружия. Кроме того, первый выстрел должен быть предупредительным.

"Каждый случай, когда военнослужащий применяет оружие, в основном рассматривается органами Государственного бюро расследований. В воинских частях проводится служебное расследование по факту применения оружия", — пояснил юрист.

Он также пояснил, что военнослужащие избегают применения оружия, поскольку боятся привлечения к ответственности за превышение норм самообороны.

Напомним, что сотрудникам Волынского областного ТЦК и СП разрешили открывать огонь на поражение в случае нападения.