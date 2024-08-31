Могут ли сотрудники ТЦК применить оружие

Юрист объяснил, как сотрудники ТЦК должны использовать оружие в случае нападения
Военнослужащий территориального центра комплектования и социальной поддержки обязан предупредить о применении оружия. Также он должен сначала произвести предупредительный выстрел.
Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал военный юрист Роман Лихачев.
Как должен действовать сотрудник ТЦК
В случае агрессивного поведения со стороны граждан или нападения, сотрудник ТЦК должен сначала предупредить нарушителя о применении оружия. Кроме того, первый выстрел должен быть предупредительным.
"Каждый случай, когда военнослужащий применяет оружие, в основном рассматривается органами Государственного бюро расследований. В воинских частях проводится служебное расследование по факту применения оружия", — пояснил юрист.
Он также пояснил, что военнослужащие избегают применения оружия, поскольку боятся привлечения к ответственности за превышение норм самообороны.
Напомним, что сотрудникам Волынского областного ТЦК и СП разрешили открывать огонь на поражение в случае нападения.
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