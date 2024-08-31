Чи можуть співробітники ТЦК застосувати зброю

Перевірка документів представниками ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот

Військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов'язаний попередити про застосування зброї. Також він має спершу зробити попереджувальний постріл.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів військовий юрист Роман Лихачов.

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Як має діяти співробітник ТЦК

У разі агресивної поведінки з боку громадян або ж нападу, співробітник ТЦК має спершу попередити порушника про застосування зброї. Крім того, перший постріл має бути попереджувальний.

"Кожен випадок, коли військовослужбовець застосовує зброю, в основному розглядається органами Державного бюро розслідувань. У військових частинах проводиться службове розслідування по факту застосування зброї", — пояснив юрист.

Він також пояснив, що військовослужбовці уникають застосовувати зброю, оскільки бояться притягнення до відповідальності за перевищення норм самооборони.

Нагадаємо, що співробітникам Волинського обласного ТЦК та СП дозволили відкривати вогонь на ураження у разі нападу.