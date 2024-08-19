Юрист рассказал, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии

Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: "Судебно-юридическая газета"

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с военным положением. Все чаще появляются сообщения о противоправных решениях ВВК, когда они признают пригодными к службе больных военнообязанных.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Соловьев.

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Мобилизация больных военнообязанных

"Если человек с проблемами со здоровьем попал под "бусификацию" и его пытаются призвать без проведения надлежащей военно-больничной комиссии, то есть не учитывая его реальный диагноз, конечно, это противоправно", — заявил юрист.