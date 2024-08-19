Юрист рассказал, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии

Он отметил, что согласно пунктам 72 и 73 "Порядка мобилизации граждан", утвержденного постановлением Кабинета Министров № 560, если гражданин не согласен с заключением военно-врачебной комиссии районного территориального центра комплектования, он имеет право подать заявление на медицинское освидетельствование в областной ТЦК. В случае, если военнообязанный будет не согласен с решением областного ТЦК, его можно обжаловать высшей военно-врачебной комиссии или через суд.
Процедура обжалования решения военно-врачебной комиссии
Существуют два основных варианта обжалования решения о пригодности к военной службе: через высшие комиссии или через суд.
Для начала нужно подать заявление или жалобу, в котором выразить несогласие с выводами военно-больничной комиссии и просить пересмотра этого решения высшим ВВК.
К заявлению или жалобе необходимо добавить все соответствующие медицинские документы, включая копии предварительного решения военно-больничной комиссии и военного билета (удостоверение офицера).
Указанные документы следует лично представить в высшую ВВК. Если невозможно принести лично, их можно отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения на адрес соответствующей военно-больничной комиссии.