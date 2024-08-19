Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Юрист объяснил, могут ли мобилизовать военнообязанного, имеющего проблемы со здоровьем arrow

Юрист объяснил, могут ли мобилизовать военнообязанного, имеющего проблемы со здоровьем

19 августа 2024 22:54
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Юрист рассказал, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии
Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: "Судебно-юридическая газета"
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация в связи с военным положением. Все чаще появляются сообщения о противоправных решениях ВВК, когда они признают пригодными к службе больных военнообязанных.

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Соловьев.

Читайте также:

Мобилизация больных военнообязанных

"Если человек с проблемами со здоровьем попал под "бусификацию" и его пытаются призвать без проведения надлежащей военно-больничной комиссии, то есть не учитывая его реальный диагноз, конечно, это противоправно", — заявил юрист.

Он отметил, что согласно пунктам 72 и 73 "Порядка мобилизации граждан", утвержденного постановлением Кабинета Министров № 560, если гражданин не согласен с заключением военно-врачебной комиссии районного территориального центра комплектования, он имеет право подать заявление на медицинское освидетельствование в областной ТЦК. В случае, если военнообязанный будет не согласен с решением областного ТЦК, его можно обжаловать высшей военно-врачебной комиссии или через суд.

Процедура обжалования решения военно-врачебной комиссии

Существуют два основных варианта обжалования решения о пригодности к военной службе: через высшие комиссии или через суд.

Для начала нужно подать заявление или жалобу, в котором выразить несогласие с выводами военно-больничной комиссии и просить пересмотра этого решения высшим ВВК.

К заявлению или жалобе необходимо добавить все соответствующие медицинские документы, включая копии предварительного решения военно-больничной комиссии и военного билета (удостоверение офицера).

Указанные документы следует лично представить в высшую ВВК. Если невозможно принести лично, их можно отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описанием вложения на адрес соответствующей военно-больничной комиссии.

Также важные новости дня по теме:

Украина мобилизация ВВК ТЦК и СП военнообязанные юрист

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

23:05 В Днепропетровской области Зеленский встретился с ветеранами и представителями бизнеса

22:54 Юрист объяснил, могут ли мобилизовать военнообязанного, имеющего проблемы со здоровьем

22:47 Нафтогаз рассказал, какие будут цены с 1 сентября и как уменьшить счета

22:45 Горючее дорожает — какой будет стоимость бензина на АЗС Украины

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

22:38 Одна категория родственников погибших потеряла право на отсрочку — о ком идет речь

22:33 Мужчина не явился в ТЦК из-за больной матери с инвалидностью — какой приговор вынес суд

22:19 Энергетики назвали часы со светом на Одесчине — известные графики отключений на завтра

22:17 Руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК отправили под стражу

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

23:05 В Днепропетровской области Зеленский встретился с ветеранами и представителями бизнеса

22:54 Юрист объяснил, могут ли мобилизовать военнообязанного, имеющего проблемы со здоровьем

22:47 Нафтогаз рассказал, какие будут цены с 1 сентября и как уменьшить счета

22:45 Горючее дорожает — какой будет стоимость бензина на АЗС Украины

22:38 Одна категория родственников погибших потеряла право на отсрочку — о ком идет речь

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

22:33 Мужчина не явился в ТЦК из-за больной матери с инвалидностью — какой приговор вынес суд

22:19 Энергетики назвали часы со светом на Одесчине — известные графики отключений на завтра

22:17 Руководителей Бориспольского и Бучанского ТЦК отправили под стражу

21:18 Подозреваемый в убийстве сына фермер хочет выйти под залог из-за посевной — что решил суд

20:49 В Херсоне прогремел ряд взрывов

Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

Text

23:05 Дополнительная помощь для Украины и вооруженные нападения на беженцев — главные новости из Германии

Text

21:42 Эксперт заявил, что реальная стоимость жизни в Украине в 3-4 раза превышает прожиточный минимум

Text

17:50 Рада вносит изменения в правила мобилизации и новый шантаж от России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 Эксперт дал новый прогноз по отключениях света зимой — сколько будут длиться

Text

16:00 Эксперт сказал, на сколько часов в день будут выключать свет

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка - 80x80

Лезут и лезут, — военный бригады "Лють" о ситуации вокруг города Торецка

Text

14:01 Жданов заявил, что россияне не снимают подразделения с Донбасса для Курской области

Text

13:51 Как должно проходить возвращение военных в гражданскую жизнь — эксперт назвал ключевой вариант

Text

13:00 Преступления россиян на ЗАЭС и возвращение графиков отключений — эфир День.LIVE

Text

12:32 Эксперт ответил, вернули ли украинские беженцы Польши деньги, которые она дала для содержания

Text

11:41 В Сухопутных войсках назвали количество людей, которые Россия вынуждена перебросить на Курщину

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут