Юрист розповів, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Він зазначив, що згідно з пунктами 72 та 73 "Порядку мобілізації громадян", затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 560, якщо громадянин не згоден із висновком військово-лікарської комісії районного територіального центру комплектування, він має право подати заяву на медичний огляд до обласного ТЦК. У разі, якщо військовозобов'язаний буде не згодним і з рішення обласного ТЦК, його можна оскаржити вищій військово-лікарській комісії або через суд.
Процедура оскарження рішення військово-лікарської комісії
Існують два основні варіанти оскарження рішення про придатність до військової служби: через вищі комісії або через суд.
Для початку потрібно подати заяву або скаргу, в якій висловити незгоду з висновками військово-лікарняної комісії і просити перегляду цього рішення вищою ВЛК.
До заяви або скарги необхідно додати всі відповідні медичні документи, включаючи копії попереднього рішення військово-лікарняної комісії та військового квитка (посвідчення офіцера).
Зазначені документи слід особисто подати до вищої ВЛК. Якщо неможливо принести особисто, їх можна надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу відповідної військово-лікарняної комісії.