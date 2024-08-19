Юрист розповів, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: "Судово-юридична газета"

В Україні продовжується загальна мобілізація у зв'язку з воєнним станом. Все частіше з'являються повідомлення про протиправні рішення ВЛК, коли вони визнають придатними до служби хворих військовозобов'язаних.

Про це повідомив адвокат Дмитро Соловйов.

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"Якщо людина з проблемами зі здоров'ям потрапила під "бусифікацію" та її намагаються призвати без проведення належної військово-лікарняної комісії, тобто не враховуючи її реальний діагноз, звісно, це є протиправним", — заявив юрист.