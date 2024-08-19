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Юрист пояснив, чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного, який має проблеми зі здоров'ям

19 серпня 2024 22:54
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Юрист розповів, як оскаржити рішення військово-лікарської комісії
Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: "Судово-юридична газета"
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Україні продовжується загальна мобілізація у зв'язку з воєнним станом. Все частіше з'являються повідомлення про протиправні рішення ВЛК, коли вони визнають придатними до служби хворих військовозобов'язаних.

Про це повідомив адвокат Дмитро Соловйов.

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"Якщо людина з проблемами зі здоров'ям потрапила під "бусифікацію" та її намагаються призвати без проведення належної військово-лікарняної комісії, тобто не враховуючи її реальний діагноз, звісно, це є протиправним", — заявив юрист.

Він зазначив, що згідно з пунктами 72 та 73 "Порядку мобілізації громадян", затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 560, якщо громадянин не згоден із висновком військово-лікарської комісії районного територіального центру комплектування, він має право подати заяву на медичний огляд до обласного ТЦК. У разі, якщо військовозобов'язаний буде не згодним і з рішення обласного ТЦК, його можна оскаржити вищій військово-лікарській комісії або через суд.

Процедура оскарження рішення військово-лікарської комісії

Існують два основні варіанти оскарження рішення про придатність до військової служби: через вищі комісії або через суд.

Для початку потрібно подати заяву або скаргу, в якій висловити незгоду з висновками військово-лікарняної комісії і просити перегляду цього рішення вищою ВЛК.

До заяви або скарги необхідно додати всі відповідні медичні документи, включаючи копії попереднього рішення військово-лікарняної комісії та військового квитка (посвідчення офіцера).

Зазначені документи слід особисто подати до вищої ВЛК. Якщо неможливо принести особисто, їх можна надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу відповідної військово-лікарняної комісії.

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