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Юрист объяснила, можно ли не забирать повестку из почтового ящика

8 декабря 2024 04:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Юрист сообщила о последствиях неполучения повестки, поступившей в почтовый ящик
Мужчина, держит в руках повестку. Фото: Суспільне
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Повестка считается врученным документом, как только попадает в почтовый ящик. Не забирать повестку не является способом избежать ответственности.

Об этом сообщила представитель юридической компании Justice Ангелина Чипец.

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Правовед отметила, что, согласно первой статье Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане, получившие повестку, обязаны явиться по вызову.

"Повестка считается врученной с момента попадания в почтовый ящик. Если вы не заберете повестку, это не освобождает вас от юридической ответственности. Даже если вы не знаете о ее существовании, закон воспринимает этот факт как сообщение", — отметила юрист.

Какая ответственность угрожает гражданам, которые не являются по повестке:

  • наложение штрафа;
  • за систематическое уклонение от исполнения обязанностей, связанных с получением повестки, могут возбудить уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса Украины;
  • граждан, которые не явились по повестке, военные комиссары могут принудительно привлечь к прохождению военной службы.

Напомним, юристы объяснили, может ли военнообязанный после получения боевой повестки трудоустроиться. Такое возможно, если из-за состояния здоровья этого гражданина повестку отменили.

Ранее юрист АО Verity Group Владислав Лукьяненко сообщил, что представители ТЦК и СП вправе вручать повестки круглосуточно. Законна выдача повесток как по месту жительства военнообязанных, так и в общественных местах, даже в поездах.

почта мобилизация повестки военнообязанные юрист

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