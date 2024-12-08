Юристка повідомила про наслідки неотримання повістки, яка надійшла до поштової скриньки

Чоловік тримає в руках повістку. Фото: Суспільне

Повістка вважається врученим документом, щойно потрапляє до поштової скриньки. Не забирати повістку не є способом уникнути відповідальності.

Про це повідомила представниця юридичної компанії Justice Ангеліна Чіпець.

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Правознавиця наголосила, що, згідно з першою статтею Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни, які отримали повістку, зобов'язані з'явитися за викликом.

"Повістка вважається врученою з моменту потрапляння в поштову скриньку. Якщо ви не заберете повістку, це не звільняє вас від юридичної відповідальності. Навіть якщо ви не знаєте про її існування, закон сприймає цей факт як повідомлення", — зазначила юристка.

Яка відповідальність загрожує громадянам, які не з'являються за повісткою:

накладення штрафу;

за систематичне ухилення від виконання обов'язків, що пов'язані з отриманням повістки, можуть порушити кримінальну справу за статтею 336 Кримінального кодексу України;

громадян, які не з'явилися за повісткою, військові комісари можуть примусово залучити до проходження військової служби.

Нагадаємо, юристи пояснили, чи може військовозобов'язаний після отримання бойової повістки працевлаштуватися. Таке можливо, якщо через стан здоров'я цього громадянина повістку скасували.

Раніше юрист АО Verity Group Владислав Лук'яненко повідомив, що представники ТЦК та СП мають право вручати повістки цілодобово. Законною є видача повісток як за місцем проживання військовозобов'язаних, так і у громадських місцях, навіть у потягах.