Мобилизация в Украине 2024 — как будут вручать повестки по почте

Работники ТЦК и СП пришли в квартиру. Иллюстративное фото: АрмияИнформ

Начиная с 16 июля, правила вручения повесток по почте будут изменены. С тех пор военнообязанные будут считаться уведомленными, даже если откажутся от получения почтового отправления.

Об этом рассказал юрист компании "Столичная правовая группа" Владимир Прядко.

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Как будут вручать повестки 16 июля

По его словам, повестки будут направляться по почте, заказному письму с описанием вложения и уведомлением о вручении.

"Если вы данные обновите до 16 июля и при этом укажете адрес своего фактического проживания, повестка должна быть вам направлена на этот адрес. Второй вариант, если вы данных не обновите, — повестку будут направлять по адресу вашего зарегистрированного или задекларированного места жительства. Проблема этих повесток в том, что постановление №560 предусматривает, что для того, чтобы считать военнообязанного оповещенным такой повесткой, достаточно проставления в почтовом сообщении отметки об отказе в получении почтовой отправки или проставлении отметки об отсутствии лица по адресу", — подчеркнул юрист.

Отдельно правозащитник также рассказал о проверках военно-учетных документов.

"Они никуда не исчезнут и будут проходить после 16 июля. Результаты этих проверок будут зависеть от того, будут ли у военнообязанного гражданина обновлены военно-учетные данные или нет. В случае, если у военнообязанных не окажется соответствующих документов или их документы будут неактуальными или необновленными в соответствии с требованиями закона о мобилизации, тогда такому лицу будет вручена повестка в ТЦК СП на обновление военно-учетных данных", — сказал Прядко.

Он также добавил, что отсутствие документов — нарушение правил военного учета и может быть основанием для штрафа по статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко объяснила, что ни один из граждан, обновлявший данные через приложение "Резерв+", не получил сообщения о повестке.

А также мы сообщали о том, нужно ли обновлять данные в ТЦК людям с пожизненной инвалидностью.