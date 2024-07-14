Мобілізація в Україні 2024 — як вручатимуть повістки поштою

Работники ТЦК и СП пришли в квартиру. Ілюстративне фото: АрмияІнформ

Починаючи з 16 липня правила вручення повісток поштою будуть змінені. Відтоді військовозобов'язані будуть вважатися оповіщеними навіть, якщо відмовляться від отримання поштового відправлення.

Про це розповів юрист компанії "Столична правова група" Володимир Прядка.

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Як вручатимуть повістки 16 липня

За його словами, повістки будуть надсилатися поштою, рекомендованим листом з описом вкладення і повідомленням про вручення.

"Якщо ви дані оновите до 16 липня, і при цьому, вкажете адресу свого фактичного проживання - повістка має бути вам направлена на цю адресу. Другий варіант, якщо ви даних не оновите — повістку будуть направляти на адресу вашого зареєстрованого чи задекларованого місця проживання. Найбільша проблема цих повісток у тому, що постанова №560 передбачає, що для того, аби вважати військовозобов'язаного оповіщеним такою повісткою, достатньо проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримання поштового відправлення чи проставлення відмітки про відсутність особи за адресою", — наголосив юрист.

Окремо правозахисник також розповів про перевірки військо-облікових документів.

"Вони нікуди не зникнуть і будуть проходити після 16 липня. Результати цих перевірок залежатимуть від того, чи будуть у військовозобов'язаного громадянина оновлені військово-облікові дані, чи ні. У випадку, коли у військовозобов'язаних не виявиться відповідних документів, чи їхні документи будуть неактуальними або не оновленими відповідно до вимог закону про мобілізацію, тоді, такій особі, буде вручена повістка до ТЦК СП на оновлення військово-облікових даних", — сказав Прядка.

Він також додав, що відсутність документів — порушення правил військового обліку, і може бути підставою для штрафу за статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко пояснила, що жоден з громадян, який оновлював дані через додаток Резерв+, не отримав повідомлення про повістку.

А також ми повідомляли, про те, чи потрібно оновлювати дані у ТЦК людям з довічною інвалідністю.