В Винницкой области избрали наказание для иностранца, который помогал уклонистам пересекать границу

Задержанные мужчины и переправщик. Фото: Винницкая областная прокуратура

Гражданин Молдавии нелегально переправлял мужчин через государственную границу Украины. За совершенное 45-летнего нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в четверг, 12 декабря, сообщили в Винницкой областной прокуратуре.

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Детали дела

Фигурант знал, где и в каком порядке несут службу пограничники Украины и Молдовы, поэтому решил зарабатывать, переправляя военнообязанных мужчин за границу вне определенных пунктов пропуска Винницкой области. За каждую подобную услугу он планировал получить тысячу долларов.

В сентябре 2023 года иностранец согласился провезти на надувных лодках по реке Днестр из Могилев-Подольского района за пределы Украины пятерых мужчин. Участников сделки разоблачили украинские пограничники. Иностранца-переправителя задержали и в качестве меры пресечения избрали для него содержание под стражей с возможностью выйти на свободу в случае внесения 654 тысяч гривен залога. На данный момент эту сумму направили в доход государства.

Решение суда

Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области признал фигуранта виновным в содействии незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу Украины (часть третья статьи 332 Уголовного кодекса Украины). За совершенное осужденный проведет восемь лет за решеткой и в течение трех лет не будет иметь права занимать должности. Кроме того, у него конфискуют имущество.

Напомним, в Киеве военнообязанный поконфликтовал с работниками ТЦК и СП, которые остановили его для проверки военно-учетных документов. За мелкое хулиганство суд обязал его уплатить штраф.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковске вынесли приговор молодым людям, совершившим нападение на 40-летнего военнослужащего. Нарушителей приговорили к году испытательного срока.