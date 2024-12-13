У Вінницькій області обрали покарання для іноземця, який допомагав ухилянтам перетинати кордон

Затримані чоловіки та переправник. Фото: Вінницька обласна прокуратура

Громадянин Молдови нелегально переправляв чоловіків через державний кордон України. За вчинене 45-річного порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в четвер, 12 грудня, повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

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Деталі справи

Фігурант знав, де та в якому порядку несуть службу прикордонники України й Молдови, тому вирішив заробляти, переправляючи військовозобов'язаних чоловіків за кордон поза визначеними пунктами пропуску Вінницької області. За кожну таку послугу він планував отримати тисячу доларів.

У вересні 2023 року іноземець погодився провезти на надувних човнах рікою Дністер із Могилів-Подільського району за межі України п'ятьох чоловіків. Учасників оборудки викрили українські прикордонники. Іноземця-переправника затримали та як запобіжний захід обрали для нього тримання під вартою з можливістю вийти на волю у разі внесення 654 тисяч гривень застави. Наразі цю суму скерували в дохід держави.

Рішення суду

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області визнав фігуранта винним у сприянні незаконному переправленню чоловіків призовного віку через державний кордон України (частина третя статті 332 Кримінального кодексу України). За вчинене засуджений проведе вісім років за ґратами та упродовж трьох років не матиме права обіймати посади. Крім того, у нього конфіскують майно.

Нагадаємо, у Києві військовозобов'язаний поконфліктував із працівниками ТЦК та СП, які зупинили його для перевірки військово-облікових документів. За дрібне хуліганство суд зобов'язав його до сплати штрафу.

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