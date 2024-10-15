Мобилизация мужчин старше 50 лет — в каких случаях это возможно

Мужчине вручают повестку. Иллюстративное фото: УНИАН

Недавно в Украине ограничили призыв мужчин после 50 лет, поскольку боевые части утверждают, что пожилые люди уже не могут качественно выполнять боевые задания. Однако есть два исключения, когда мужчин старше 50 лет все же могут взять в армию.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "РБК-Украина".

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Вениславский рассказал, что сейчас боевые части уже не желают мобилизовать мужчин старше 50 лет, ведь они не способны качественно и эффективно выполнять боевые задачи на фронте.

"Ибо по возрастным показателям, состоянию здоровья и физической подготовке они неспособны выполнять боевые задачи. Поэтому есть понимание у Генштаба, что мобилизовать их нет смысла", — пояснил нардеп.

Однако все же существуют два случая, при которых данную категорию все же могут призвать в армию:

если есть дефицитная военно-учетная специальность, по которой есть потребность;

если речь идет о тыловых подразделениях, как примере, поварах, ремонтниках.

Впрочем, все это ограниченное количество людей, в связи с чем сегодня граждан от 50 до 60 лет мобилизуют очень редко.

Напомним, недавно нардеп объяснил, кого могут мобилизовать после 50 лет. По его словам, распоряжение о призыве таких лиц выдает Генштаб.

Также мы сообщали, изменятся ли правила выезда за границу мужчин старше 50 лет.