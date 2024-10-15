Мобілізація чоловіків старше 50 років — в яких випадках це можливо

Чоловіку вручають повістку. Ілюстративне фото: УНІАН

Нещодавно в Україні обмежили призов чоловіків після 50 років, оскільки бойові частини стверджують, що старші люди вже не можуть якісно виконувати бойові завдання. Однак є два винятки, коли чоловіків старше 50 років все ж можуть взяти до війська.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі "РБК-Україна".

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Веніславський розповів, що зараз бойові частини вже не хочуть мобілізувати чоловіків, яким понад 50 років, адже вони не здатні якісно та ефективно виконувати бойові завдання на фронті.

"Бо за віковими показниками, станом здоров'я та фізичною підготовкою вони нездатні виконувати бойові завдання. Тому є розуміння у Генштабу, що мобілізувати їх немає сенсу", — пояснив нардеп.

Однак все ж існують два випадки за яких дану категорію все ж можуть призвати до війська:

якщо є дефіцитна військово-облікова спеціальність, щодо якої є потреба;

якщо йдеться про тилові підрозділи, як приклад, кухарів, ремонтників.

Втім, усе це є обмеженою кількістю людей, у зв'язку з чим сьогодні громадян від 50 до 60 років мобілізують дуже рідко.

Нагадаємо, нещодавно нардеп пояснив, кого можуть мобілізувати після 50 років. За його словами, розпорядження про призов таких осіб видає Генштаб.

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