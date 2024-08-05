Право аспирантов на отсрочку: кто ее получает - объяснение юриста 2024

Украинские студенты на парах: Фото: BBC

В Украине в этом году право на отсрочку будут иметь аспиранты, которым удалось поступить на дневную форму обучения и за бюджетные средства. Все остальные — под вопросом.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала юрист Орися Швец.

Читайте также:

Аспиранты и отсрочка

"Почему я говорю удалось, потому что приказом Министерства образования было ограничено само поступление, то есть оснований для отсрочки изменений не было. Однако поступить на дневную форму обучения было труднее", — говорит Швец.

По словам юриста, если вы поступаете на контракт, то можно учиться только в вечернее время или на заочной форме, но это не дает вам право на отсрочку.

"Право на отсрочку будут иметь те аспиранты, которые сейчас имеют право на отсрочку по другим основаниям, предусмотренным статьей 23. Они также могут поступить в аспирантуру и иметь право на отсрочку", — отмечает Швец.

Напомним, мы раньше писали, как аспирантам оформить отсрочку.

Мы также писали, когда украинские учителя не имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения.