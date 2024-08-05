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Яким аспірантам вдалося отримати відстрочку — перелік

5 серпня 2024 05:34
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
Право аспірантів на відстрочку: хто її отримує — пояснення юристки 2024
Українські студенти на парах: Фото: BBC
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

В Україні цього року право на відстрочку матимуть ті аспіранти, яким вдалось поступити на денну форму навчання та за бюджетний кошт. Всі інші  — під питанням.

Про це у коментарі Новини.LIVE розповіла юристка Орися Швець.

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"Чому я кажу вдалося, тому що наказом Міністерства освіти був обмежений саме вступ, тобто підстав для відстрочки змін не було. Проте вступити на денну форму навчання було важче", — каже Швець.

Зі слів юристки, якщо ви вступаєте на контракт, то можливо навчатися лише у вечірній час або на заочній формі, але це не дає вам право на відстрочку.

"Право на відстрочку матимуть ті аспіранти, які зараз мають право на відстрочку за іншими підставами, передбаченими статтею 23. Вони також можуть втупити до аспірантури і мати право на відстрочку", — зазначає Швець.

Нагадаємо, ми раніше писали, як аспірантам оформити відстрочку.

Ми також писали, коли українські учителі не мають право на відстрочку від мобілізації під час воєнного стану.

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