Какой момент является ключевым в эвакуации раненых — рассказ военного

Боевые медики на месте одного из прилетов. Фото: Twitter Дмитрия Козятинского

Во время эвакуации раненых военнослужащих ключевым моментом является координация экипажей бронированного кейсевака и экипажа второго эвакуационного плеча. Они должны прибыть на место перехвата раненых практически одновременно, чтобы не создавать погрешностей, потому что эту точку могут обстрелять россияне.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Одновременное прибытие на место передачи раненых

По словам Дмитрия Козятинского, одним из ключевых моментов в процессе эвакуации является координация действий экипажей бронированного кейсэвака и медэвака второго плеча эвакуации.

Они должны прибыть к точке перехвата раненых практически одновременно.

"[Это нужно для того, чтобы не создавать скопления и заминки, ведь туда всегда может что-то прилететь", — пояснил боевой медик.

Информация о раненых

Боевые подразделения, как рассказал Козятинский, дают информацию о количестве и тяжести раненых заранее.

"В зависимости от количества и тяжести раненых, могут быть привлечены сразу несколько (а иногда и вообще все) экипажей", — пояснил медик.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал о том, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий, а также о том, какая техника нужна экипажам эвакуационных автомобилей.