Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Какой момент является ключевым в эвакуации раненых — рассказ военного arrow

Какой момент является ключевым в эвакуации раненых — рассказ военного

13 марта 2024 23:09
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Какой момент является ключевым в эвакуации раненых — рассказ военного
Боевые медики на месте одного из прилетов. Фото: Twitter Дмитрия Козятинского
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Во время эвакуации раненых военнослужащих ключевым моментом является координация экипажей бронированного кейсевака и экипажа второго эвакуационного плеча. Они должны прибыть на место перехвата раненых практически одновременно, чтобы не создавать погрешностей, потому что эту точку могут обстрелять россияне.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

Читайте также:

Одновременное прибытие на место передачи раненых

По словам Дмитрия Козятинского, одним из ключевых моментов в процессе эвакуации является координация действий экипажей бронированного кейсэвака и медэвака второго плеча эвакуации.

Они должны прибыть к точке перехвата раненых практически одновременно.

"[Это нужно для того, чтобы не создавать скопления и заминки, ведь туда всегда может что-то прилететь", — пояснил боевой медик.

Информация о раненых

Боевые подразделения, как рассказал Козятинский, дают информацию о количестве и тяжести раненых заранее.

"В зависимости от количества и тяжести раненых, могут быть привлечены сразу несколько (а иногда и вообще все) экипажей", — пояснил медик.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал о том, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий, а также о том, какая техника нужна экипажам эвакуационных автомобилей.

ВСУ
эвакуация
медики
война в Украине
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше