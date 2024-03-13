Який момент є ключовим у евакуації поранених — розповідь військового

Бойові медики на місці одного з прильотів. Фото: Twitter Дмитра Козятинського

Під час процесу евакуації поранених військовослужбовців ключовим моментом є координація екіпажів броньованого кейсевака та екіпажу другого евакуаційного плеча. Вони мають прибути на місце перехоплення поранених практично одночасно, аби не створювати заминок, бо цю точку можуть обстріляти росіяни.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Одночасне прибуття на місце передачі поранених

За словами Дмитра Козятинського, одним із ключових моментів у процесі евакуації є координація дій екіпажів броньованого кейсевака та медевака другого плеча евакуації.

Вони мають прибути до точки перехоплення поранених практично одночасно.

"[Це потрібно для того,] щоб не створювати скупчення й заминки, адже туди завжди може щось прилетіти", — пояснив бойовий медик.

Інформація про поранених

Бойові підрозділи, як розповів Козятинський, надають інформацію про кількість та важкість поранених заздалегідь.

"В залежності від кількості та важкості поранених, може бути залучено одразу декілька (а інколи й взагалі всі) екіпажів", — пояснив медик.

Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій, а також про те, яка техніка потрібна екіпажам евакуаційних автомобілів.