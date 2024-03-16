Какой экипаж первым приезжает за ранеными — рассказ военного

Экипаж медевака во время эвакуации раненых военных. Фото: Twitter Дмитрия Козятинского

Первым в процессе эвакуации раненых принимает участие экипаж бронированного эвакуационного автомобиля, если это необходимо. Он забирает раненых военнослужащих с точки сбора и передает экипажу небронированного автомобиля на втором плече эвакуации.

Об этом рассказал основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский, который сейчас служит в ВСУ в должности боевого медика в медицинской службе "Ульф".

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Кто первым включается в процесс эвакуации

По словам Козятинского, первым приезжает за ранеными военными экипаж на бронированном автомобиле.

Боевой медик отметил, что бронеавтомобиль выезжает тогда, когда в этом нуждается.

"[Он] едет на точку сбора раненых и забирает раненого у пехоты", — объяснил Дмитрий Козятинский.

Где начинает работать экипаж на небронированной технике

После этого в процесс включается экипаж второго плеча эвакуации на небронированной технике.

"[Экипаж] едет на точку перехвата и перегружает раненого из кейсевака на медевак", — объяснил боевой мелик.

Напомним, ранее Дмитрий Козятинский рассказал о том, в каких условиях и где живут экипажи эвакуационных медицинских автомобилей на театре боевых действий, а также о том, какая техника нужна экипажам эвакуационных автомобилей.