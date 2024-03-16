Який екіпаж першим приїжджає за пораненими — розповідь військового

Екіпаж медеваку під час евакуації поранених військових. Фото: Twitter Дмитра Козятинського

Першим у процесі евакуації поранених бере участь екіпаж броньованого евакуаційного автомобіля, якщо у цьому є потреба. Він забирає поранених військовослужбовців з точки збору і передає екіпажу неброньованої автівки на другому плечі евакуації.

Про це розповів засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський, який зараз служить у ЗСУ на посаді бойового медика у медичній службі "Ульф".

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Хто першим включається у процес евакуації

За словами Козятинського, першим приїжджає за пораненими військовими екіпаж на броньованому автомобілі.

Бойовий медик зазначив, що бронеавтомобіль виїжджає тоді, коли в цьому є потреба.

"[Він] їде на точку збору поранених і забирає пораненого у піхоти", — пояснив Дмитро Козятинський.

Де починає працювати екіпаж на неброньованій техніці

Після цього в процес включається екіпаж другого плеча евакуації, на неброньованій техніці.

"[Екіпаж] їде на точку перехвату і перевантажує пораненого з кейсевака на медевак", — пояснив бойовий мелик.

Нагадаємо, раніше Дмитро Козятинський розповів про те, в яких умовах і де живуть екіпажі евакуаційних медичних автомобілів на театрі бойових дій, а також про те, яка техніка потрібна екіпажам евакуаційних автомобілів.