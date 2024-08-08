Названы звания и ранги, которые есть в военных структурах

Солдат принимает присягу. Фото: Минобороны

В отличие от военных, гражданские не ориентируются во всех званиях и рангах, которые есть в военных структурах и часто не знаю, с кем имеют дело. Для того чтобы улучшить свои знания, стоит больше узнать о погонах и шевронах украинской армии.

Вся информация на этот счет содержится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Какие звания и ранги существуют в ВСУ

Как известно, есть два типа рангов — армейский и корабельный. Их отличие состоит в том, что армейский ранг охватывает Сухопутные войска и Воздушные силы, а корабельный — Военно-морские силы.

Соответственно, в этих типах отличаются звания и погоны. А список званий был обновлен в 2020 году.

Так, в Сухопутных войсках и Воздушных силах есть следующие звания.

Рядовой состав включает:

рекрут (до принесения присяги);

солдат;

старший солдат.

Младший сержантский состав состоит из:

младшего сержанта;

сержанта.

В старший сержантский состав входят:

старший сержант;

главный сержант;

штаб-сержант.

Высший сержантский состав включает в себя:

мастер-сержанта;

старшего мастер-сержанта;

главного мастер-сержанта.

Если говорить об офицерском составе, то он тоже делится на несколько уровней.

Младший офицерский состав включает в себя:

младшего лейтенанта;

лейтенанта;

старшего лейтенанта;

капитана.

Старший офицерский состав состоит из:

майора;

подполковника;

полковника.

К высшему офицерскому составу относятся:

бригадный генерал;

генерал-майор;

генерал-лейтенант;

генерал.

Что касается Военно-морских сил, то звания таковы.

Рядовой состав ВМС включает:

рекрута;

матроса;

старшего матроса.

Младший старшинский состав состоит из:

старшины 2-й статьи;

старшины 1-й статьи.

В старший старшинский состав входят:

главный старшина;

главный корабельный старшина;

штаб-старшина.

Высший старшинский состав включает:

мастер-старшину;

старшего мастер-старшину;

главного мастер-старшину.

Младший офицерский состав ВМС состоит из:

младшего лейтенанта;

лейтенанта

старшего лейтенанта;

капитан-лейтенанта.

Старший офицерский состав включает в себя:

капитана 3-го ранга;

капитана 2-го ранга;

капитана 1-го ранга.

В высший офицерский состав входят: