Названы звания и ранги, которые есть в военных структурах

Какие звания и ранги существуют в Вооруженных силах Украины — полный перечень
В отличие от военных, гражданские не ориентируются во всех званиях и рангах, которые есть в военных структурах и часто не знаю, с кем имеют дело. Для того чтобы улучшить свои знания, стоит больше узнать о погонах и шевронах украинской армии.
Вся информация на этот счет содержится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Какие звания и ранги существуют в ВСУ
Как известно, есть два типа рангов — армейский и корабельный. Их отличие состоит в том, что армейский ранг охватывает Сухопутные войска и Воздушные силы, а корабельный — Военно-морские силы.
Соответственно, в этих типах отличаются звания и погоны. А список званий был обновлен в 2020 году.
Так, в Сухопутных войсках и Воздушных силах есть следующие звания.
Рядовой состав включает:
- рекрут (до принесения присяги);
- солдат;
- старший солдат.
Младший сержантский состав состоит из:
- младшего сержанта;
- сержанта.
В старший сержантский состав входят:
- старший сержант;
- главный сержант;
- штаб-сержант.
Высший сержантский состав включает в себя:
- мастер-сержанта;
- старшего мастер-сержанта;
- главного мастер-сержанта.
Если говорить об офицерском составе, то он тоже делится на несколько уровней.
Младший офицерский состав включает в себя:
- младшего лейтенанта;
- лейтенанта;
- старшего лейтенанта;
- капитана.
Старший офицерский состав состоит из:
- майора;
- подполковника;
- полковника.
К высшему офицерскому составу относятся:
- бригадный генерал;
- генерал-майор;
- генерал-лейтенант;
- генерал.
Что касается Военно-морских сил, то звания таковы.
Рядовой состав ВМС включает:
- рекрута;
- матроса;
- старшего матроса.
Младший старшинский состав состоит из:
- старшины 2-й статьи;
- старшины 1-й статьи.
В старший старшинский состав входят:
- главный старшина;
- главный корабельный старшина;
- штаб-старшина.
Высший старшинский состав включает:
- мастер-старшину;
- старшего мастер-старшину;
- главного мастер-старшину.
Младший офицерский состав ВМС состоит из:
- младшего лейтенанта;
- лейтенанта
- старшего лейтенанта;
- капитан-лейтенанта.
Старший офицерский состав включает в себя:
- капитана 3-го ранга;
- капитана 2-го ранга;
- капитана 1-го ранга.
В высший офицерский состав входят:
- коммодор;
- контр-адмирал;
- вице-адмирал;
- адмирал.
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