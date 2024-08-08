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Які звання та ранги існують в Збройних силах України — повний перелік

8 серпня 2024 10:32
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Названі звання та ранги, які є у військових структурах
Солдат складає присягу. Фото: Міноборони
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На відміну від військових, цивільні не орієнтуються у всіх званнях та рангах, які є у військових структурах, і часто не знають, з ким мають справу. Для того, аби покращити свої знання, варто більше дізнатися про погони та шеврони української армії.

Вся інформація з цього приводу міститься у Законі Україні "Про військовий обов’язок і військову службу"

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Як відомо, є два типи рангів — армійський та корабельний. Їхня відмінність в тому, що армійський ранг охоплює Сухопутні війська та Повітряні сили, а корабельний — Військово-Морські сили. 

Відповідно, у цих типах відрізняють звання та погони. А перелік звань було оновлено у 2020 році.

Так, у Сухопутних військах і Повітряних силах існують  такі звання. 

Рядовий склад включає:

  • рекрут (до складання присяги);
  • солдат;
  • старший солдат.

Молодший сержантський склад складається з:

  • молодшого сержанта;
  • сержанта.

До старшого сержантського складу входять:

  • старший сержант;
  • головний сержант;
  • штаб-сержант.

Вищий сержантський склад включає:

  • майстер-сержанта;
  • старшого майстер-сержанта;
  • головного майстер-сержанта.

Якщо говорити про офіцерський склад, то він також ділиться на кілька рівнів. 

Молодший офіцерський склад включає:

  • молодшого лейтенанта;
  • лейтенанта;
  • старшого лейтенанта;
  • капітана.

Старший офіцерський склад складається з:

  • майора;
  • підполковника;
  • полковника.

До вищого офіцерського складу належать:

  • бригадний генерал;
  • генерал-майор;
  • генерал-лейтенант;
  • генерал.

Що стосується Військово-Морських сил, то звання такі.

Рядовий склад ВМС включає:

  • рекрута;
  • матроса;
  • старшого матроса.

Молодший старшинський склад складається з:

  • старшини 2-ї статті;
  • старшини 1-ї статті.

До старшого старшинського складу входять:

  • головний старшина;
  • головний корабельний старшина;
  • штаб-старшина.

Вищий старшинський склад включає:

  • майстер-старшину;
  • старшого майстер-старшину;
  • головного майстер-старшину.

Молодший офіцерський склад ВМС складається з:

  • молодшого лейтенанта;
  • лейтенанта
  • старшого лейтенанта;
  • капітан-лейтенанта.

Старший офіцерський склад включає:

  • капітана 3-го рангу;
  • капітана 2-го рангу;
  • капітана 1-го рангу.

До вищого офіцерського складу входять:

  • коммодор;
  • контрадмірал;
  • віцеадмірал;
  • адмірал.

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