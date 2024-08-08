Названі звання та ранги, які є у військових структурах

Які звання та ранги існують в Збройних силах України — повний перелік
На відміну від військових, цивільні не орієнтуються у всіх званнях та рангах, які є у військових структурах, і часто не знають, з ким мають справу. Для того, аби покращити свої знання, варто більше дізнатися про погони та шеврони української армії.
Вся інформація з цього приводу міститься у Законі Україні "Про військовий обов’язок і військову службу".
Які звання та ранги існують в ЗСУ
Як відомо, є два типи рангів — армійський та корабельний. Їхня відмінність в тому, що армійський ранг охоплює Сухопутні війська та Повітряні сили, а корабельний — Військово-Морські сили.
Відповідно, у цих типах відрізняють звання та погони. А перелік звань було оновлено у 2020 році.
Так, у Сухопутних військах і Повітряних силах існують такі звання.
Рядовий склад включає:
- рекрут (до складання присяги);
- солдат;
- старший солдат.
Молодший сержантський склад складається з:
- молодшого сержанта;
- сержанта.
До старшого сержантського складу входять:
- старший сержант;
- головний сержант;
- штаб-сержант.
Вищий сержантський склад включає:
- майстер-сержанта;
- старшого майстер-сержанта;
- головного майстер-сержанта.
Якщо говорити про офіцерський склад, то він також ділиться на кілька рівнів.
Молодший офіцерський склад включає:
- молодшого лейтенанта;
- лейтенанта;
- старшого лейтенанта;
- капітана.
Старший офіцерський склад складається з:
- майора;
- підполковника;
- полковника.
До вищого офіцерського складу належать:
- бригадний генерал;
- генерал-майор;
- генерал-лейтенант;
- генерал.
Що стосується Військово-Морських сил, то звання такі.
Рядовий склад ВМС включає:
- рекрута;
- матроса;
- старшого матроса.
Молодший старшинський склад складається з:
- старшини 2-ї статті;
- старшини 1-ї статті.
До старшого старшинського складу входять:
- головний старшина;
- головний корабельний старшина;
- штаб-старшина.
Вищий старшинський склад включає:
- майстер-старшину;
- старшого майстер-старшину;
- головного майстер-старшину.
Молодший офіцерський склад ВМС складається з:
- молодшого лейтенанта;
- лейтенанта
- старшого лейтенанта;
- капітан-лейтенанта.
Старший офіцерський склад включає:
- капітана 3-го рангу;
- капітана 2-го рангу;
- капітана 1-го рангу.
До вищого офіцерського складу входять:
- коммодор;
- контрадмірал;
- віцеадмірал;
- адмірал.
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