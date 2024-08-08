Названі звання та ранги, які є у військових структурах

Солдат складає присягу. Фото: Міноборони

На відміну від військових, цивільні не орієнтуються у всіх званнях та рангах, які є у військових структурах, і часто не знають, з ким мають справу. Для того, аби покращити свої знання, варто більше дізнатися про погони та шеврони української армії.

Вся інформація з цього приводу міститься у Законі Україні "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Які звання та ранги існують в ЗСУ

Як відомо, є два типи рангів — армійський та корабельний. Їхня відмінність в тому, що армійський ранг охоплює Сухопутні війська та Повітряні сили, а корабельний — Військово-Морські сили.

Відповідно, у цих типах відрізняють звання та погони. А перелік звань було оновлено у 2020 році.

Так, у Сухопутних військах і Повітряних силах існують такі звання.

Рядовий склад включає:

рекрут (до складання присяги);

солдат;

старший солдат.

Молодший сержантський склад складається з:

молодшого сержанта;

сержанта.

До старшого сержантського складу входять:

старший сержант;

головний сержант;

штаб-сержант.

Вищий сержантський склад включає:

майстер-сержанта;

старшого майстер-сержанта;

головного майстер-сержанта.

Якщо говорити про офіцерський склад, то він також ділиться на кілька рівнів.

Молодший офіцерський склад включає:

молодшого лейтенанта;

лейтенанта;

старшого лейтенанта;

капітана.

Старший офіцерський склад складається з:

майора;

підполковника;

полковника.

До вищого офіцерського складу належать:

бригадний генерал;

генерал-майор;

генерал-лейтенант;

генерал.

Що стосується Військово-Морських сил, то звання такі.

Рядовий склад ВМС включає:

рекрута;

матроса;

старшого матроса.

Молодший старшинський склад складається з:

старшини 2-ї статті;

старшини 1-ї статті.

До старшого старшинського складу входять:

головний старшина;

головний корабельний старшина;

штаб-старшина.

Вищий старшинський склад включає:

майстер-старшину;

старшого майстер-старшину;

головного майстер-старшину.

Молодший офіцерський склад ВМС складається з:

молодшого лейтенанта;

лейтенанта

старшого лейтенанта;

капітан-лейтенанта.

Старший офіцерський склад включає:

капітана 3-го рангу;

капітана 2-го рангу;

капітана 1-го рангу.

До вищого офіцерського складу входять: