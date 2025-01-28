Служба в ВСУ через рекрутинговые центры — какие специальности выбирают женщины

Женщины в ВСУ проходят обучение. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине есть возможность присоединиться к ВСУ не только через ТЦК, но и через рекрутинговые центры. В частности, этим правом могут воспользоваться женщины, и уже есть статистика, какие специальности они выбирают.

Об этом в Telegram сообщает Министерство обороны Украины.

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Какие специальности выбирают женщины, которые присоединяются к Силам обороны через рекрутинг

В министерстве проинформировали, что с начала работы центров консультации уже получили 36 760 человек, 8053 стали кандидатами в Силы обороны, и 20% кандидатов — это женщины.

"Количество женщин, которые приобщаются к Силам обороны через центры рекрутинга, демонстрирует их активное участие в защите страны. Женщины активно занимают штабные, медицинские и боевые должности, в частности в сфере БПЛА. Это еще раз подтверждает, что украинское войско предоставляет возможности для всех, кто желает внести вклад в победу", — отметил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

В частности, распределение женщин по специальностям следующее:

штабные должности — 24%;

медики — 22%;

специальности БПЛА — 13%;

повара — 12%;

стрелковые специальности — 6%;

связь и кибербезопасность — 6%;

психологи — 3%.

Также в Минобороны добавили, что центры рекрутинга украинской армии предлагают более 10 тысяч вакансий в различных военных формированиях.

Напомним, что реформа рекрутинга в Украине находится на завершающей стадии. Ее проводят с целью, чтобы поощрить молодежь от 18 лет присоединиться к ВСУ.

Также мы писали, что военный Сил обороны Кирилл Сазонов объяснил, что нужно для того, чтобы рекрутинг развился настолько, чтобы к мобилизации прибегали только в крайнем случае. По его словам, необходимо обеспечить военным более комфортные условия службы. Речь идет о повышении зарплат и увеличении продолжительности отпусков.