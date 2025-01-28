Служба у ЗСУ через рекрутингові центри — які спеціальності обирають жінки

Жінки в ЗСУ проходять навчання. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні є можливість доєднатися до ЗСУ не лише через ТЦК, але й через рекрутингові центри. Зокрема, цим правом можуть скористатися жінки, і вже є статистика, які спеціальності вони обирають.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство оборони України.

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Які спеціальності обирають жінки, які приєднуються до Сил оборони через рекрутинг

У міністерстві поінформували, що з початку роботи центрів консультації вже отримали 36 760 осіб, 8053 особи стали кандидатами до Сил оборони, і 20% кандидатів — це жінки.

"Кількість жінок, які долучаються до Сил оборони через центри рекрутингу, демонструє їхню активну участь у захисті країни. Жінки активно займають штабні, медичні та бойові посади, зокрема у сфері БПЛА. Це ще раз підтверджує, що українське військо надає можливості для всіх, хто бажає зробити внесок у перемогу", — зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Зокрема, розподіл жінок за спеціальностями такий:

штабні посади — 24%;

медики — 22%;

спеціальності БПЛА — 13%;

кухарі — 12%;

стрілецькі спеціальності — 6%;

зв'язок і кібербезпека — 6%;

психологи — 3%.

Також у Міноборони додали, що центри рекрутингу української армії пропонують понад 10 тисяч вакансій у різних військових формуваннях.

Нагадаємо, що реформа рекрутингу в Україні перебуває на завершальній стадії. Її проводять з метою, щоб заохотити молодь від 18 років приєднатися до ЗСУ.

Також ми писали, що військовий Сил оборони Кирило Сазонов пояснив, що треба для того, аби рекрутинг розвинувся настільки, щоб до мобілізації вдавалися лише у крайньому випадку. За його словами, необхідно забезпечити військовим більш комфортні умови служби. Мова йде про підвищення зарплат і збільшення тривалості відпусток.