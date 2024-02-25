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Какие болезни психики и нервной системы освобождают от мобилизации

25 февраля 2024 17:10
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Какие болезни психики и нервной системы освобождают от мобилизации
Прохождение ВВК. Фото: armyinform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили еще на 90 дней до 13 мая 2024 года. В настоящее время происходит призыв военнообязанных мужчин, однако есть ряд обстоятельств, согласно которым их освобождают от мобилизации, в частности из-за болезней.

Согласно ст. 23 Закона Украины № 3543-XII О мобилизации и Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определен перечень болезней, приводящих к освобождению от призыва.

Какие расстройства психики освободят от военной службы

В законе говорится, что мужчины призывного возраста могут признать непригодными к военной службе в случае резко выраженных стойких психических расстройств. К примеру:

  • все виды деменции; органический амнестический синдром;
  • расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
  • синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, наркотических веществ, медикаментов);
  • эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами (шизофрения, хронические бредовые расстройства, эпизодические маниакальные расстройства, аффективные расстройства настроения);
  • невротические состояния, связанные со стрессом (фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные и соматоформные расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, депрессия, психогенная глухота);
  • ангиотрофоневроз III-IV стадии; резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций (связаны с расстройствами потребления пищи, со злоупотреблением веществами, не обуславливающими зависимость);
  • расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте (гиперкинетические, социальные, эмоциональные, неуточненные психические);
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте (параноидные, шизоидные, диссоциальные, эмоционально нестабильные, истерические и другие);
  • расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
  • специфические расстройства речи и языка, способностей к обучению, двигательной функции; глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Если же случаи болезни более легкие и с незначительными болезненными проявлениями, то человек определяется ограниченно пригодными и может быть мобилизирован.

С какими болезнями нервной системы не берут в армию

Также есть ряд заболеваний нервной системы, с которыми не будут мобилизовать в ряды ВСУ. Среди таких болезней:

  • воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);
  • прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);
  • эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;
  • болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), быстро прогрессирующие;
  • расстройства вегетативной нервной системы со значительными нарушениями функции (синдром Брэдбери-Эглстона, семейная дизавтономия Райли-Дея, многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия — синдром Шая-Дрейджера) прогрессирующие.

Раньше мы писали, как пройти полноценную ВВК и какие документы потребовать.

Напомним, недавно ветеран войны назвал идеальные параметры бойцов, нуждающихся в ВСУ.

Также мы информировали, что военный эксперт назвал реальное количество украинцев, которых могут забрать в ВСУ в течение 2024 года.

мобилизация
война в Украине
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