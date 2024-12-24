Юрист Наталья Гнатик объяснила, какие гарантии есть у мобилизованных работников

Военный. Фото иллюстративное: 20minut.ua

Права мобилизованных граждан защищаются законом. О них говорится в Кодексе законов о труде Украины, в частности, в статье 119.

Об этом в комментарии РБК-Україна в понедельник, 23 декабря, сообщила юрист Наталья Гнатик.

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Согласно Кодексу законов о труде Украины, за работниками, призванными на службу, сохраняются их рабочее место, должность и средний заработок.

"Мобилизация не может быть основанием для увольнения или лишения работника его трудовых прав. Исключением является только ситуация, когда предприятие ликвидируется, или работник самостоятельно подает заявление об увольнении", — отметила правовед.

Также она добавила, что на период службы работника работодатель обязан освободить его от исполнения трудовых обязанностей.

Напомним, лейтенант ВСУ Виталий Волынянский заявил, что вместо "бусификации" в Украине следует уделять внимание рекрутингу новобранцев. По его словам, добровольцы лучше мобилизованных исполняют обязанности на фронте.

Ранее начальник отдела одного из киевских ТЦК Олег Коротченко рассказал, как внедрение повесток по почте повлияло на мобилизационный процесс. По его мнению, существенных изменений не произошло.