Мобилизация студентов — какие документы должен носить при себе соискатель образования

Представители ТЦК общаются с гражданскими. Фото: Львовский областной ТЦК и СП

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, однако ряд военнообязанных имеет право на отсрочку. Касается это и студентов, однако наличие студенческого билета не является гарантией невручения повестки. В случае встречи с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки у студента должны быть определенные документы.

Об этом сообщается в обзоре ТСН.

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Кто имеет право на отсрочку

Согласно мобилизационному законодательству, на отсрочку во время военного положения имеют следующие категории соискателей образования:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения. В то же время они должны получать уровень образования, который выше ранее полученного уровня в последовательности;

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Инструкцией МОН устанавливается определенный алгоритм внесения соответствующих сведений в реестр о предыдущем и текущем обучении, сведения о зачислении и об отчислении из предыдущих учебных заведений, о перерыве в обучении, восстановлении на учебе или переводе.

"На основании них формируется электронная справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) с выводом об имеющемся нарушении последовательности текущего обучения. В справке указывается "Нет, нарушает" или об отсутствии нарушения — "Да, не нарушает", — пояснила адвокат Марина Бекало.

Какие документы должны быть у студента

В ТЦК и СП студент получает справку о предоставленной отсрочке, и соответствующая информация вносится в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Данные об отсрочке и срок ее действия подтягиваются и отображаются в "Резерв+". Для студентов, которые установили приложение в телефоне, достаточно предоставить во время проверки ТЦК электронный военно-учетный документ (ВОД), сгенерированный в "Резерв+".

Те, кто не имеет электронного военно-учетного документа, могут предоставить военный билет или приписное старого или нового образца с соответствующими отметками и справку о предоставленной отсрочке от ТЦК.

Напомним, студенты украинских вузов, которые учатся на вечернем, заочном отделении или получают второе высшее образование, отсрочки от мобилизации не имеют, поэтому их могут мобилизовать.

Ранее Новини.LIVE писали, что студенты обязаны предоставить справку из своего учебного заведения в ТЦК для подтверждения своего зачисления. Без этого документа отсрочка не будет оформлена или продлена в следующем учебном году.