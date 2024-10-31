Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Какие документы нужны студенту на случай встречи с военными arrow

Какие документы нужны студенту на случай встречи с военными

31 октября 2024 16:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация студентов — какие документы должен носить при себе соискатель образования
Представители ТЦК общаются с гражданскими. Фото: Львовский областной ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, однако ряд военнообязанных имеет право на отсрочку. Касается это и студентов, однако наличие студенческого билета не является гарантией невручения повестки. В случае встречи с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки у студента должны быть определенные документы.

Об этом сообщается в обзоре ТСН.

Читайте также:

Кто имеет право на отсрочку

Согласно мобилизационному законодательству, на отсрочку во время военного положения имеют следующие категории соискателей образования:

  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения. В то же время они должны получать уровень образования, который выше ранее полученного уровня в последовательности; 
  • докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Инструкцией МОН устанавливается определенный алгоритм внесения соответствующих сведений в реестр о предыдущем и текущем обучении, сведения о зачислении и об отчислении из предыдущих учебных заведений, о перерыве в обучении, восстановлении на учебе или переводе.

"На основании них формируется электронная справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) с выводом об имеющемся нарушении последовательности текущего обучения. В справке указывается "Нет, нарушает" или об отсутствии нарушения — "Да, не нарушает", — пояснила адвокат Марина Бекало.

Какие документы должны быть у студента

В ТЦК и СП студент получает справку о предоставленной отсрочке, и соответствующая информация вносится в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

Данные об отсрочке и срок ее действия подтягиваются и отображаются в "Резерв+".  Для студентов, которые установили приложение в телефоне, достаточно предоставить во время проверки ТЦК электронный военно-учетный документ (ВОД), сгенерированный в "Резерв+".

Те, кто не имеет электронного военно-учетного документа, могут предоставить военный билет или приписное старого или нового образца с соответствующими отметками и справку о предоставленной отсрочке от ТЦК.

Напомним, студенты украинских вузов, которые учатся на вечернем, заочном отделении или получают второе высшее образование, отсрочки от мобилизации не имеют, поэтому их могут мобилизовать.

Ранее Новини.LIVE писали, что студенты обязаны предоставить справку из своего учебного заведения в ТЦК для подтверждения своего зачисления. Без этого документа отсрочка не будет оформлена или продлена в следующем учебном году.

ТЦК и СП отсрочка военный призыв мобилизация студенты война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:55 Ермак в Канаде обсудил возвращение украинских детей из РФ

23:53 Мужчина отказался от мобилизации из-за страха — что решил суд

23:44 Шахеды атаковали Полтаву — в ГСЧС показали фото последствий

Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

23:09 Louis Vuitton представили будку для собак за 66 тысяч долларов

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

22:57 На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание — Кулеба

22:52 В Минэкономики назвали количество забронированных от мобилизации

22:30 Мошенник из Николаевщины обманывал военных — решение суда

22:23 Отбивал сына от работников ТЦК — как суд наказал мужчину

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

23:55 Ермак в Канаде обсудил возвращение украинских детей из РФ

23:53 Мужчина отказался от мобилизации из-за страха — что решил суд

23:44 Шахеды атаковали Полтаву — в ГСЧС показали фото последствий

23:09 Louis Vuitton представили будку для собак за 66 тысяч долларов

22:57 На Западе хотели, чтобы Зеленский записал видеозавещание — Кулеба

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

22:52 В Минэкономики назвали количество забронированных от мобилизации

22:30 Мошенник из Николаевщины обманывал военных — решение суда

22:23 Отбивал сына от работников ТЦК — как суд наказал мужчину

21:55 Зеленский назвал страны, которые могут изменить Формулу мира

21:23 Ураган в Испании унес жизни более 155 человек

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

23:39 Эксперт объяснил, сколько процентов бюджета выделяют на оборону

Text

22:06 США могут вступить в войну на стороне Южной Кореи — эксперт

Text

17:41 Заявление Зеленского и отмена выплат беженцам — эфир Вечір.LIVE

Text

13:59 Иран до сих пор приходит в себя от удара Израиля — Ауслендер

Text

13:00 Отказ Польши по самолетам и заявление Зеленского — День.LIVE

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024 - 80x80

Идея пассивного дохода — поможет увеличить состояние в 2024

Text

12:15 Мазурашу объяснил, почему сложно выкрыть коррупцию через договор

Text

10:35 Военный указал на ошибку при укомплектации бригад в ВСУ

Text

09:43 Членам Счетной палаты подняли зарплаты до 500 тыс. гривен

Text

08:00 Долгие блекауты зимой и подготовка войск КНДР — эфир Ранок.LIVE

30 октября 2024
Text

21:28 Нардеп заявил, что зарплаты военных будут меньше в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре