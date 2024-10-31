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Які документи потрібні студенту на випадок зустрічі з військовими

31 жовтня 2024 16:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація студентів — які документи має носити при собі здобувач освіти
Представники ТЦК спілкуються з цивільними. Фото: Львівський обласний ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, проте низка військовозобов’язаних має право на відстрочку. Стосується це й студентів, проте наявність студентського квитка не є гарантією невручення повістки. На випадок зустрічі із представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки в студента мають бути певні документи. 

Про це повідомляється в огляді ТСН

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Хто має право на відстрочку

Згідно з мобілізаційним законодавством, на відстрочку під час воєнного стану мають такі категорії здобувачів освіти:

  • здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою навчання. Водночас вони мають здобувати рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень у послідовності; 
  • докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Інструкцією МОН встановлюється певний алгоритм внесення відповідних відомостей в реєстр про попереднє та поточне навчання, відомості про зарахування та про відрахування з попередніх закладів освіти, про перерву в навчанні, поновлення на навчанні чи переведення.

"На підставі них формується електронна довідка з Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) з висновком про наявне порушення послідовності поточного навчання. У довідці вказується "Ні, порушує" або про відсутність порушення — "Так, не порушує", — пояснила адвокатка Марина Бекало.

Які документи мають бути в студента

У ТЦК та СП студент отримує довідку про надану відстрочку, й відповідна інформація вноситься до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

Дані про відстрочку та строк її дії підтягуються та відображаються у "Резерв+".  Для студентів, які встановили застосунок у телефоні, достатньо надати під час перевірки ТЦК електронний військово-обліковий документ (ВОД), згенерований в "Резерв+".

Ті, хто не має електронного військово-облікового документа, можуть надати військовий квиток або приписне старого чи нового зразка з відповідними відмітками та довідку про надану відстрочку від ТЦК.

Нагадаємо, студенти українських вишів, які навчаються на вечірньому, заочному відділенні чи здобувають другу вищу освіту, відстрочки від мобілізації не мають — тож їх можуть мобілізувати.

Раніше Новини.LIVE писали, що студенти зобов'язані надати довідку зі свого навчального закладу до ТЦК для підтвердження свого зарахування. Без цього документа відстрочка не буде оформлена або продовжена наступного навчального року.

ТЦК та СП відстрочка військовий призов мобілізація студенти війна в Україні

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