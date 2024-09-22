Самовольное оставление части — что грозит военному

Какая ответственность за самовольное оставление части — пояснение юристов
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. За самовольное оставление воинской части или места службы законом предусмотрена ответственность.
Об этом сообщили в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".
Последствия самовольного ухода с места службы
Юристы объяснили, какая ответственность ждет военнослужащего за самовольное оставление воинской части или места службы.
Самовольное оставление воинской части или места службы включает в себя следующие случаи:
- отказ военнослужащего от продолжения службы после окончания срока службы;
- безосновательный уход военнослужащего из воинской части или места службы продолжительностью до трех суток;
- неявка военнослужащего срочной службы вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, перевода или назначения, неявка из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до трех суток;
- отказ военнослужащего от выполнения указаний командира части, не противоречащих требованиям законодательства и военных нормативных актов;
- за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также военнообязанным и резервистом во время прохождения сборов продолжительностью до десяти суток;
- за неявку военнослужащего вовремя на службу без уважительных причин в случае назначения или перевода продолжительностью до десяти суток;
- за неявку военнослужащего из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до десяти суток.
Уголовная ответственность за СОЧ
Самовольное оставление воинской части или места службы является нарушением воинской дисциплины и подлежит уголовной ответственности. Статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Кроме того, самовольное оставление воинской части или места службы может иметь последствия и для будущей карьеры военнослужащего.
"В случае увольнения с военной службы из-за самовольного оставления воинской части или места службы, военнослужащий может быть лишен права на военную службу в будущем, а также иметь ограничения с трудоустройством в некоторых сферах деятельности. Также он может потерять возможность получить определенные должности в государственной службе и быть ограниченным в выборе профессии", — пояснили юристы.
Законные варианты СОЧ
Если военнослужащий чувствует, что не может продолжать службу, юристы советуют обратиться за помощью к командиру и найти выходы из сложной ситуации.
Напомним, нардеп Руслан Горбенко заявил, что в Украине с момента полномасштабного вторжения России, более 80 тысяч украинских военных самовольно оставили часть. Он предполагает, что это связано с психологическими травмами у бойцов.
Также мы писали, что за самовольное оставление воинской части предусмотрена ответственность законом №2839-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке". Он был принят летом прошлого года.
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