Самовольное оставление части — что грозит военному

Военнослужащий в форме. Фото иллюстративное: telegraf.in.ua

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. За самовольное оставление воинской части или места службы законом предусмотрена ответственность.

Об этом сообщили в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры".

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Последствия самовольного ухода с места службы

Юристы объяснили, какая ответственность ждет военнослужащего за самовольное оставление воинской части или места службы.

Самовольное оставление воинской части или места службы включает в себя следующие случаи:

отказ военнослужащего от продолжения службы после окончания срока службы;

безосновательный уход военнослужащего из воинской части или места службы продолжительностью до трех суток;

неявка военнослужащего срочной службы вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения из части, перевода или назначения, неявка из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до трех суток;

отказ военнослужащего от выполнения указаний командира части, не противоречащих требованиям законодательства и военных нормативных актов;

за самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, а также военнообязанным и резервистом во время прохождения сборов продолжительностью до десяти суток;

за неявку военнослужащего вовремя на службу без уважительных причин в случае назначения или перевода продолжительностью до десяти суток;

за неявку военнослужащего из командировки, отпуска или из лечебного учреждения продолжительностью до десяти суток.

Уголовная ответственность за СОЧ

Самовольное оставление воинской части или места службы является нарушением воинской дисциплины и подлежит уголовной ответственности. Статья 407 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, самовольное оставление воинской части или места службы может иметь последствия и для будущей карьеры военнослужащего.

"В случае увольнения с военной службы из-за самовольного оставления воинской части или места службы, военнослужащий может быть лишен права на военную службу в будущем, а также иметь ограничения с трудоустройством в некоторых сферах деятельности. Также он может потерять возможность получить определенные должности в государственной службе и быть ограниченным в выборе профессии", — пояснили юристы.

Законные варианты СОЧ

Если военнослужащий чувствует, что не может продолжать службу, юристы советуют обратиться за помощью к командиру и найти выходы из сложной ситуации.

Напомним, нардеп Руслан Горбенко заявил, что в Украине с момента полномасштабного вторжения России, более 80 тысяч украинских военных самовольно оставили часть. Он предполагает, что это связано с психологическими травмами у бойцов.

Также мы писали, что за самовольное оставление воинской части предусмотрена ответственность законом №2839-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об особенностях несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке". Он был принят летом прошлого года.