Самовільне залишення частини — що загрожує військовому

Військовослужбовець в однострої. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. За самовільне залишення військової частини або місця служби законом передбачена відповідальність.

Про це повідомили в адвокатському об'єднанні "Бачинський та партнери".

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Наслідки самовільного залишення місця служби

Юристи пояснили, яка відповідальність чекає на військовослужбовця за самовільне залишення військової частини або місця служби.

Самовільне залишення військової частини або місця служби містити такі випадки:

відмова військовослужбовця від продовження служби після закінчення строку служби;

безпідставний відхід військовослужбовця з військової частини або місця служби тривалістю до трьох діб;

нез’явлення військовослужбовця строкової служби вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, переведення або призначення, нез’явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до трьох діб;

відмова військовослужбовця від виконання вказівок командира частини, що не суперечать вимогам законодавства та військових нормативних актів;

за самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також військовозобов’язаним та резервістом під час проходження зборів тривалістю до десяти діб;

за нез’явлення військовослужбовця вчасно на службу без поважних причин у разі призначення або переведення тривалістю до десяти діб;

за нез’явлення військовослужбовця з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю до десяти діб.

Кримінальна відповідальність за СЗЧ

Самовільне залишення військової частини або місця служби є порушенням військової дисципліни та підлягає кримінальній відповідальності. Стаття 407 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Крім того, самовільне залишення військової частини або місця служби може мати наслідки та для майбутньої кар’єри військовослужбовця.

"У разі звільнення з військової служби через самовільне залишення військової частини або місця служби, військовослужбовець може бути позбавлений права на військову службу у майбутньому, а також мати обмеження з працевлаштуванням у деяких сферах діяльності. Також він може втратити можливість отримати певні посади у державній службі та бути обмеженим у виборі професії", — пояснили юристи.

Законні варіанти СЗЧ

Якщо військовослужбовець відчуває, що не може продовжувати службу, юристи радять звернутися за допомогою до командира та знайти виходи зі складної ситуації.

Нагадаємо, нардеп Руслан Горбенко заявив, що в Україні з моменту повномасштабного вторгнення Росії, понад 80 тисяч українських військових самовільно залишили частину. Він припускає, що це пов'язано з психологічними травмами у бійців.

Також ми писали, що за самовільне залишення військової частини передбачена відповідальність законом №2839-IX "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці". Він був ухвалений влітку минулого року.