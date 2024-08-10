Как оформляют доверенности и завещания в условиях военного положения

Оформление документов военными. Фото иллюстративное: telegraf.in.ua

Нотариальное заверение документа, подтверждающего волеизъявление военного, доверенность или завещание — как правильно оформить эти документы в условиях военного положения. В случае невозможности воспользоваться услугами нотариуса доверенности военнослужащих ВСУ могут заверить командиры подразделений.

Об этом сообщил заместитель начальника управления соблюдения прав военнослужащих Минобороны Александр Пашинин в субботу, 10 августа.

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Во время военного положения в Минобороны столкнулись с проблемой отсутствия соответствующих навыков и знаний для удостоверения доверенностей у военного руководства.

"Во время нашей работы мы обнаружили проблему, что военнослужащие нуждаются в документе от командира, который будет удостоверять их волеизъявление. То есть это через призму реализации волеизъявления военнослужащего и учитывая это мы выяснили, что есть потребность в учениях командиров воинских частей и определенных ими лицами по удостоверению документов такими командирами", — отметили в Минобороны.

По словам Александра Пашинина, то, что командир не знает, как правильно оформить документ — не удивительно, ведь людей этому учат шесть лет на юридических факультетах, а потом они приобретают практику во время работы нотариусами.

"Волеизъявление военнослужащего не реализовано и на этом заканчивается вся история. Происходят судебные защиты, судебные споры, судебные толкования всех этих процессов, к нотариусам обращаются как военнослужащие, так и члены членов их семей и просят изменить документы, которые были заверены командиром неправильно. Это не потому, что командир плохой — это потому, что командир не знает как это правильно сделать и его никогда никто этому не учил", — подчеркнул Пашинин.

В Минобороны создали курсы для обучения командиров воинских частей и уполномоченных ими лиц основным нотариальным правилам и особенностям удостоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в условиях военного положения командирами воинских частей.