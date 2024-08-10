Як оформлюють довіреності та заповіти в умовах воєнного стану

Оформлення документів військовими. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua

Нотаріальне засвідчення документа, який підтверджує волевиявлення військового, довіреність або заповіт — як правильно оформити ці документи в умовах воєнного стану. У разі неможливості скористатися послугами нотаріуса, довіреності військовослужбовців ЗСУ можуть засвідчувати командири підрозділів.

Про це повідомив заступник начальника управління дотримання прав військовослужбовців Міноборони Олександр Пашинін у суботу, 10 серпня.

Читайте також:

Нотаріальні потреби військових

Під час воєнного стану у Міноборони зіткнулися з проблемою відсутності відповідних навичок та знань для засвідчення довіреностей у військового керівництва.

"Під час нашої роботи ми виявили проблему, що військовослужбовці потребують документу від командира, який буде посвідчувати їхнє волевиявлення. Тобто це через призму реалізації волевиявлення військовослужбовця і з огляду на це ми з'ясували, що є потреба в навчаннях командирів військових частин та визначених ними особами щодо посвідчення документів такими командирами", — зазначили в Міноборони.

За словами Олександра Пашиніна, те, що командир не знає, як правильно оформити документ — нормально, адже людей цьому вчать шість років на юридичних факультетах, а потім вони набувають практику під час роботи нотаріусами.

"Волевиявлення військовослужбовця не реалізоване і на цьому закінчується вся історія. Відбуваються судові захисти, судові спори, судові тлумачення всіх цих процесів, до нотаріусів звертаються як військовослужбовці, так і членів члени їхніх сімей та просять змінити документи, які були посвідчені командиром неправильно. Це не тому, що командир поганий — це тому, що командир не знає як це правильно зробити і його ніколи ніхто цього не вчив", — підкреслив Пашинін.

У Міноборони створили курси для навчання командирів військових частин та уповноважених ними осіб основним нотаріальним правилам та особливостям посвідчення довіреностей та заповітів військовослужбовців в умовах воєнного стану командирами військових частин.